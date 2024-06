Un juge de Trump signale une publication sur Facebook suggérant une possible annulation du procès — RT World News

Les avocats de l’affaire pénale de l’ex-président à New York ont ​​été informés d’une allégation qui, si elle est valide, pourrait indiquer une mauvaise conduite du jury.

Le juge présidant l’affaire pénale de New York dans laquelle l’ancien président américain Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation a informé les avocats de la défense et les procureurs d’une publication sur les réseaux sociaux indiquant une possible mauvaise conduite du jury, soulevant des questions quant à savoir si le verdict pourrait être annulé.

Le juge Juan Merchan a envoyé vendredi une lettre aux avocats chargés de l’affaire, signalant un commentaire qui aurait été publié sur la page Facebook du système judiciaire unifié de l’État de New York le 29 mai, la veille de l’annonce du verdict de culpabilité de Trump. L’auteur, identifié comme Michael Anderson, a déclaré : « Mon cousin est juré et dit que Trump va être condamné. Merci les amis pour tout votre travail acharné !!!

Merchan n’a donné aucune indication quant à savoir s’il considérait ce poste comme légitime, et il n’a pas demandé à l’accusation ou aux équipes de défense de faire quoi que ce soit en réponse. Le juge a dit que le tribunal « pris conscience » du commentaire préalable au verdict et le portait donc à l’attention des parties à l’affaire.

Si cela est légitime, cela devrait effacer la condamnation de Trump. Le juge Juan Merchan a alerté les avocats de Trump d’une publication sur Facebook d’un supposé cousin d’un juré de Trump qui a révélé qu’il détenait des informations privilégiées selon lesquelles Trump était sur le point d’être condamné « Mon cousin est juré et dit… pic.twitter.com/Tjj6F4x6XV -Miranda Devine (@mirandadevine) 7 juin 2024

Les jurés ont reçu pour instructions strictes de ne pas discuter de l’affaire ou de leurs délibérations avec quiconque en dehors des autres. S’il s’avérait que ces règles avaient été violées, Trump pourrait demander l’annulation du procès afin que sa condamnation soit annulée pour mauvaise conduite du jury.















Le jury a délibéré du 28 au 30 mai avant de déclarer Trump coupable des 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux afin d’augmenter ses chances de remporter l’élection présidentielle de 2016. Les avocats de l’ex-président avaient tenté en vain de changer de lieu pour l’affaire, arguant qu’ils ne pouvaient pas obtenir un procès équitable avec un jury dans l’une des villes les plus résolument démocrates du pays.

Il n’est pas clair si Anderson était réellement lié à l’un des 12 jurés ; il n’a pas non plus été vérifié qu’il a posté son message avant que le verdict ne soit prononcé. Néanmoins, les partisans de Trump ont rapidement saisi la lettre de Merchan comme une preuve supplémentaire que le procès n’était pas équitable.















« Si c’est vrai, cela risque probablement d’entraîner l’annulation du procès parce qu’un juré n’est pas autorisé à discuter de l’affaire avec sa famille ou ses amis de cette manière », » a déclaré l’animateur de podcast conservateur Robby Starbuck. « Grosse affaire. »

L’ancienne procureure fédérale Joyce Alene a déclaré qu’il était judicieux pour Merchan d’informer les parties du message potentiellement incriminant et de tenir une audience pour résoudre le problème. « Pourquoi un dossier clair est-il important ? » elle a demandé. « Parce que Trump soulèvera cette question en appel pour plaider en faveur d’un renversement. Désormais, les deux parties sont informées de ce problème et ont la possibilité de divulguer tous les détails et tous les faits, de sorte que s’il n’y a rien à dire, cela n’affectera pas l’appel.