Un juge de Surrey assigne à résidence un homme après qu’un policier l’ait trouvé ivre dans un taxi avec un fusil

Un juge de la cour provinciale de Surrey a condamné un homme ayant un casier judiciaire « extrêmement aggravant » à deux ans de détention à domicile et de probation après que la police a arrêté un taxi à Whalley et trouvé une bouteille de vodka vide et déchargé un fusil SKS modifié dans son sac à dos.

Le tribunal a appris qu’Owen Reginald Bitternose, 43 ans, avait bu et “traîné” avec des personnes devant un hôtel de la 104 Avenue à Surrey le 7 novembre 2020. “L’un des hommes avec qui il traînait a décidé de l’accompagner chez lui pour traîner et continuer à boire », a noté le juge Valliammai Chettiar dans ses motifs de condamnation du 10 janvier.

Un gendarme de Surrey effectuant une patrouille de la circulation à l’avenue 105A et au boulevard King George a repéré un taxi arrêté, avec ses feux de détresse allumés, l’a vérifié et le chauffeur de taxi a dit à l’agent qu’il y avait un homme en état d’ébriété sur la banquette arrière, criant des insultes raciales et frappant le diviseur en verre. La gendarmerie a arrêté Bitternose pour avoir causé une perturbation et a trouvé le fusil et la bouteille déchargés, mais pas de munitions.

Bitternose a plaidé coupable de possession de l’arme sans permis et de possession – alors qu’il était déjà sous le coup de deux interdictions d’armes à feu à vie – d’un fusil SKS modifié qui, selon la défense, n’est pas une arme à autorisation restreinte, bien que sa longueur ait été raccourcie.

La Couronne a demandé une peine de prison fédérale de deux ans et une interdiction à vie de posséder des armes à feu, tandis que la défense a plaidé pour deux ans moins un jour d’assignation à résidence suivie d’une probation de deux ans. Chettiar l’a condamné à ce dernier, ainsi qu’à une troisième interdiction à vie d’armes à feu.

“M. Bitternose a passé la plus grande partie de sa vie en prison », a noté le juge. «Il semble résolu depuis le moment où il a été placé sur l’ordre de libération en novembre 2020 à changer sa vie. Il semble avoir fait bon usage de ce temps en s’engageant dans une réflexion personnelle, en faisant des plans pour son avenir et en participant à des programmes éducatifs et à des conseils pour l’aider à se réadapter. Il ne sert à rien de l’incarcérer, ce qui ajoute à la surreprésentation des délinquants autochtones en détention.

Bitternose doit maintenir un couvre-feu de 21 h à 6 h pendant les 12 premiers mois, ne pas boire d’alcool ou consommer de drogues sans ordonnance, entrer dans les magasins d’alcools, les pubs, les discothèques ou les cafés en plein air, et doit suivre des conseils.

« La défense convient avec la Couronne que la dissuasion, la dénonciation et la protection du public sont des principes de détermination de la peine importants dans cette affaire, mais souligne que la réhabilitation de M. Bitternose est tout aussi importante. Je suis d’accord », a décidé Chettiar.

Le tribunal a appris que la sœur de Bitternose avait été assassinée en 2019, que sa mère était décédée en 2000 ou 2001 d’une cirrhose à la suite d’un alcoolisme chronique et que son père était décédé en 2021 de Covid-19.

«Plusieurs générations de la famille de M. Bitternose ont fréquenté le pensionnat indien de Gordon, y compris ses grands-parents, ses parents, son frère et lui-même», a noté Chettiar, ajoutant que Bitternose a passé une «partie importante» de son âge adulte dans des prisons fédérales au Québec, en Alberta et en Saskatchewan.

« Il a un casier judiciaire peu enviable. Le ministère public souligne que M. Bitternose a été déclaré coupable d’une infraction au moins une fois par an depuis 1996. Les infractions de M. Bitternose sont passées graduellement d’infractions contre les biens et de conduite à des infractions plus graves et violentes, y compris voies de fait graves, voies de fait contre un agent de la paix, vol qualifié et décharge intentionnelle d’une arme à feu », a ajouté le juge. “Au moment des infractions répertoriées, M. Bitternose faisait déjà l’objet de deux interdictions obligatoires à vie d’armes à feu.”

Chettiar a noté que la Couronne s’opposait à la condamnation avec sursis compte tenu de «l’important casier judiciaire de Bitternose et des préoccupations en matière de sécurité publique».

« La Couronne affirme que M. Bitternose a un dossier extrêmement aggravant avec des infractions graves, notamment des voies de fait graves, des voies de fait contre un agent de la paix, des vols qualifiés et des décharges intentionnelles d’une arme à feu ; il a été sous un s. 109 ordonnance d’interdiction depuis 1999, et pourtant il a été trouvé en possession du fusil dans un taxi, dans un lieu public, alors qu’il n’était en liberté que depuis environ six mois; et le fait qu’il était ivre alors qu’il était en possession du fusil dans un lieu public ajoute à son imprudence.

La défense a fait valoir que la Cour suprême du Canada « appelle les juges à utiliser une méthode d’analyse différente pour déterminer une peine appropriée » pour les délinquants autochtones, a noté le juge, et que les principes de dénonciation et de dissuasion pourraient être satisfaits par une ordonnance de sursis. (assignation à domicile).

“Je ne suis pas convaincu que M. Bitternose ait intentionnellement pris le risque de posséder le fusil dans un lieu public”, a conclu le juge. “M. Bitternose était très ivre pendant l’incident et était en compagnie d’autres personnes probablement peu recommandables. Il ne sait pas comment il est entré en possession du fusil. Le fusil n’était pas chargé et personne n’a été blessé pendant l’incident.

Chettiar a noté que les tribunaux doivent tenir compte « de questions telles que l’histoire du colonialisme, du déplacement et des pensionnats et comment cette histoire continue de se traduire par un niveau d’instruction inférieur, des revenus inférieurs, un chômage plus élevé, des taux plus élevés de toxicomanie et de suicide, et de bien sûr des niveaux d’incarcération plus élevés pour les peuples autochtones.

« Ces éléments, à eux seuls, ne justifient pas nécessairement une peine différente pour les délinquants autochtones », a poursuivi le juge. “Au contraire, ils fournissent le contexte nécessaire pour comprendre et évaluer les informations spécifiques à l’affaire présentées par l’avocat.”

