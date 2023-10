Un juge de New York ordonne à Trump de supprimer le message « désobligeant » sur son juriste et menace de sanctions

Le juge présidant le procès pour fraude civile de 250 millions de dollars de Donald Trump à New York a émis mardi une ordonnance de silence partiel après que l’ancien président ait saccagé son juriste sur les réseaux sociaux.

« Les attaques personnelles contre des membres de mon personnel judiciaire sont inacceptables, inappropriées et je ne les tolérerai pas », a déclaré le juge Arthur Engoron en colère après le message de Trump et ses commentaires sur son juriste.

« Considérez cela comme un silence imposé à toutes les parties en ce qui concerne le fait de publier ou de parler publiquement d’un membre de mon équipe », a déclaré Engoron, avertissant que les violations entraîneraient des sanctions rapides et significatives.

L’ancien président Donald Trump au tribunal de New York mardi. Kena Betancur / AFP – Getty Images

Trump a fustigé le légiste d’Engoron sur les réseaux sociaux plus tôt mardi, puis a amplifié l’attaque dans de brèves remarques aux journalistes pendant la pause déjeuner.

Trump avait publié sur Truth Social la publication Instagram d’un autre utilisateur montrant la légiste d’Engoron lors d’un événement où elle posait avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. Dans son message, Trump a insinué qu’elle entretenait une relation personnelle avec Schumer.

Il en a ensuite parlé aux journalistes pendant la pause déjeuner, en disant : « Vous avez vu ce qui vient d’être dit à propos de Schumer et du commis principal ? C’est honteux.

Le procès devait reprendre à 14h15, mais il a été retardé d’environ 45 minutes. Au cours de cette période, l’avocat de Trump, Chris Kise, et Eric Trump ont été vus s’approcher des appartements d’Engoron, et la publication de Truth Social a été supprimée du fil de Trump.

Engoron, qui n’a pas réagi publiquement aux nombreuses attaques de Trump le qualifiant de partial et de « juge détestant Trump », a clairement indiqué que son équipe était hors de portée. Il a déclaré que les commentaires sur le message concernant son employé étaient « désobligeants » et « faux » et qu’ils contenaient des informations d’identification personnelle, et il a déclaré qu’il avait ordonné la suppression du message.

Juge Arthur Engoron mardi. Dave Sanders / Piscine via AP

La porte-parole de Schumer, Allison Biasotti, a qualifié le message de Trump de « pathétique », « ridicule, absurde et faux », ajoutant que Schumer ne connaît pas l’employé.

« Comme chacun le sait, le sénateur Schumer assiste à d’innombrables événements dans tous les coins de l’État où des dizaines de milliers d’électeurs prennent des photos avec lui, tout comme celle-ci, qui a été prise lors d’un arrêt lors d’un brunch annuel à Manhattan », a déclaré Biasotti dans une déclaration.

Mardi, pendant la pause déjeuner au tribunal, la campagne Trump a également envoyé un e-mail critiquant Engoron, le traitant de « démocrate d’extrême gauche », avec des extraits d’articles de sites Web d’extrême droite qui le critiquaient.

Chaque fois que Trump a été réprimandé dans l’une de ses affaires pour avoir violé le décorum et attaqué un juge ou un témoin, les procureurs dans ses autres affaires ont cité cela comme une raison pour limiter sa capacité à discuter publiquement des détails des affaires.

Le bureau du conseiller spécial Jack Smith, qui supervise l’affaire d’ingérence électorale du ministère de la Justice contre Trump, a déclaré la semaine dernière que Trump avait mené « une campagne soutenue de déclarations publiques préjudiciables concernant les témoins, la Cour, le district et les procureurs ». » L’équipe de Smith a fait valoir que Trump devrait être limité dans ses remarques sur l’affaire en raison de ses commentaires passés sur le général Mark Milley, alors président des chefs d’état-major interarmées, et d’autres.

La juge de district américaine Tanya Chutkan a ordonné la tenue d’une audience le 16 octobre sur la requête de Smith visant à obtenir une ordonnance de silence restreint dans cette affaire.