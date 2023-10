Le juge de Manhattan chargé de superviser l’affaire de fraude civile de l’ancien président Donald Trump à New York a menacé de l’emprisonner vendredi pour violation d’une ordonnance de silence, selon Courthouse News.

Le juge Arthur Engoron a émis une ordonnance de silence le 3 octobre interdisant à Trump de publier des articles sur le personnel du tribunal après avoir publié un message « désobligeant, faux et identifiant personnellement » Truth Social sur la légiste Allison Greenfield. Engoron a proposé des sanctions, y compris l’emprisonnement, sur la table vendredi après avoir découvert que Trump n’avait pas supprimé le message incriminé, qui comprenait une photo de Greenfield avec le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et la qualifiait de « petite amie », de son site Web de campagne pour 17 jours, Actualités du palais de justice signalé.

« Malgré cet ordre clair, j’ai appris hier soir que le message offensant du sujet n’avait jamais été supprimé du site Web DonaldJTrump.com et qu’en fait, il était sur ce site Web depuis 17 jours », a déclaré Engoron vendredi, selon Courthouse News. « Je vais maintenant donner aux accusés la possibilité d’expliquer pourquoi cette violation flagrante du silence ne devrait pas entraîner de graves sanctions, y compris des sanctions financières, l’outrage à Donald Trump et éventuellement son emprisonnement. »

Bien que la publication de Truth Social elle-même ait été supprimée peu de temps après la commande, elle est resté sur son site Internet, donaldjtrump.com, et n’était que supprimé Jeudi soir suite à un mail du tribunal, selon à NBC Nouvelles. Christopher Kise, l’avocat principal de Trump, a déclaré au juge que c’était « par inadvertance » et que l’équipe de campagne avait oublié de le supprimer du site Web, selon Courthouse News. (EN RELATION : « Il devrait être radié » : Trump déchire le juge dans une affaire de fraude et qualifie la décision d’« ingérence électorale »)

« Le message de Truth Social a été supprimé à la demande du tribunal », a déclaré Kise, selon NBC News. « Truth Social a été supprimé et Trump n’a plus fait de commentaires sur le personnel du tribunal, mais il semble que personne ne l’ait supprimé sur le site Web de la campagne. C’est malheureux et je m’en excuse au nom de mon client.

Engoron a statué en septembre que Trump avait commis une fraude en exagérant la valeur de ses actifs et de sa valeur nette, y compris sa succession de Mar-a-Lago, trompant ainsi les banques et les compagnies d’assurance.

