Un juge new-yorkais a menacé vendredi d’emprisonner Donald Trump pour violation « flagrante » d’un ordre de silence, après que l’ancien président n’a pas réussi à supprimer une publication sur les réseaux sociaux se moquant du greffier du juge.

Alors que la procédure civile s’ouvrait vendredi, le juge new-yorkais Arthur Engoron a demandé aux avocats de Trump pourquoi « cette violation flagrante du silence n’entraînerait pas de sanctions graves, notamment financières et/ou éventuellement une peine d’emprisonnement ».

Engoron a émis une ordonnance de silence contre Trump le deuxième jour du procès au début du mois après avoir attaqué la légiste du juge, Allison Greenfield, dans une publication sur les réseaux sociaux. Greenfield a assisté Engoron tout au long du procès, généralement assis à côté du juge dans la salle d’audience.

« Pourquoi la juriste principale du juge Engoron, Allison R Greenfield, traîne-t-elle avec Chuck Schumer ? » Trump a posté sur les réseaux sociaux, accompagné d’une photo d’elle avec Schumer et d’un lien vers sa page Instagram personnelle.

Engoron avait ordonné à Trump de supprimer le message et de cesser de publier des informations sur le personnel du tribunal, bien que le message soit resté sur son site Web de campagne des semaines plus tard.

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a présenté ses excuses au juge pour cette violation, affirmant que la « machine de campagne » de Trump avait oublié de supprimer le poste.

« Il n’y avait aucune intention d’éluder, de contourner ou d’ignorer l’ordre », a déclaré Kise, ajoutant que le message avait été supprimé.

Il s’agit de la dernière répression menée par Engoron contre Trump et ses avocats. Dans sa décision préalable au procès, Engoron a sanctionné les avocats de Trump pour avoir répété des arguments que le juge avait invalidés, leur infligeant une amende de 7 500 dollars chacun. Trump a également été condamné à une amende de 110 000 dollars plus tôt cette année pour ne pas avoir répondu aux assignations à comparaître avant que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux.

Engoron a déclaré qu’il prendrait l’explication « en délibéré » et a noté que Trump est « toujours responsable de la grande machine ». Le juge ne s’est pas immédiatement prononcé sur la violation, mais une décision pourrait intervenir ultérieurement.

Le procès en est à sa troisième semaine et environ une douzaine de témoins – de nombreux anciens employés et comptables de la Trump Organization – ont témoigné. L’État a lentement établi son argument selon lequel Trump et son entreprise ont sciemment menti sur les évaluations de diverses propriétés afin d’augmenter artificiellement sa valeur nette.

Puisqu’il s’agit d’une affaire civile, Trump ne sera pas envoyé en prison s’il est reconnu coupable à la fin du procès. Dans un jugement préalable au procès, Engoron a statué que les évaluations figurant dans divers états financiers étaient fausses. L’affaire devant le tribunal porte sur la question de savoir si Trump a délibérément répertorié de fausses évaluations. En raison de la nature de l’affaire, Engoron est le seul président de l’affaire, qui n’a pas de jury.

Dans sa décision préalable au procès, Engoron a ordonné l’annulation des licences commerciales de Trump, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les activités immobilières de Trump. Un appel de cette décision est toujours pendant devant une cour d’appel.

Alors que Trump a brièvement assisté au procès cette semaine, en prévision du prochain témoignage de son ancien avocat Michael Cohen, il n’était pas présent au tribunal vendredi.