Un juge de New York déclare que Trump et sa société ont commis une fraude pendant des années en gonflant leurs actifs

Un juge new-yorkais a jugé que Donald Trump et son entreprise familiale avaient gonflé frauduleusement la valeur de ses propriétés et d’autres actifs, ce qui constitue une défaite majeure pour l’ancien président américain qui pourrait gravement entraver sa capacité à faire des affaires dans l’État.

La décision cinglante du juge Arthur Engoron du tribunal de l’État de New York à Manhattan permettra au procureur général de l’État, Letitia James, d’établir plus facilement les dommages et intérêts lors d’un procès prévu le 2 octobre.

Engoron a également ordonné l’annulation des certificats permettant à certaines entreprises de Trump, dont la Trump Organization, d’opérer à New York, et a ordonné la nomination d’un séquestre pour gérer la dissolution des entreprises.

Le juge a décrit comment Trump, ses fils adultes Donald Jr. et Eric, la Trump Organization et d’autres accusés avaient inventé les évaluations et gonflé la valeur nette de Trump pour répondre aux besoins de leur entreprise.

« C’est un monde imaginaire, pas le monde réel », a écrit Engoron.

Le juge a également sanctionné les avocats des accusés pour avoir avancé des arguments juridiques « absurdes » et alimenté le comportement « tapageur » de leurs clients.

Trump et les autres accusés ont fait valoir qu’ils n’avaient jamais commis de fraude et que les transactions contestées étaient rentables. Ils envisagent de faire appel de la décision d’Engoron.

« La décision scandaleuse d’aujourd’hui est complètement déconnectée des faits et du droit applicable », a déclaré Christopher Kise, avocat de Trump, dans un communiqué. « Le président Trump et sa famille chercheront tous les recours en appel disponibles pour remédier à cette erreur judiciaire. »

James a déclaré qu’elle avait hâte de présenter le reste de son dossier au procès.

«C’est une décision dévastatrice», a déclaré Bill Black, éminent chercheur en résidence pour la réglementation financière à la faculté de droit de l’Université du Minnesota. Il a déclaré que l’annulation des certificats commerciaux pourrait nuire à la capacité de Trump à gagner de l’argent.

« Si la décision est confirmée, ils devront liquider les sociétés à responsabilité limitée qui détiennent en réalité la majeure partie des actifs », a déclaré Black, faisant référence aux sociétés à responsabilité limitée.

Trump brigue l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024 et a conservé une avance considérable dans la course malgré les accusations criminelles auxquelles il fait face dans plusieurs affaires.

Dans un article sur sa plateforme Truth Social, Trump a qualifié les accusations selon lesquelles il aurait commis une fraude de « ridicules et fausses », et a fustigé Engoron en le qualifiant de juge « DÉRANGE » obéissant aux ordres de James, un démocrate.

« Il s’agit d’une guerre politique démocrate et d’une chasse aux sorcières d’un niveau jamais vu auparavant », a écrit Trump. « S’ils peuvent me faire ça, ils peuvent VOUS faire ça ! »

Trump a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, que les actes d’accusation auxquels il fait face étaient des « chasses aux sorcières ».

Pas « immatériel »

James a poursuivi Trump en septembre 2022, l’accusant, ainsi que trois de ses enfants adultes et la Trump Organization, d’avoir menti pendant une décennie sur la valeur de ses actifs et sa valeur nette afin de frauder les banques et les assureurs pour qu’ils leur offrent de meilleures conditions.

Engoron a déclaré que James avait soumis des « preuves concluantes » selon lesquelles Trump avait surestimé sa valeur nette entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars.

« Même dans le monde de la haute finance, ce tribunal ne peut pas approuver une proposition qui considère qu’une inexactitude d’au moins 812 millions de dollars est « sans importance » », a-t-il écrit.

Le juge a déclaré que les surévaluations de Trump incluaient son domaine de Mar-a-Lago en Floride, son appartement-terrasse dans la Trump Tower à Manhattan, ainsi que divers immeubles de bureaux et terrains de golf.

Il a particulièrement contesté l’affirmation de Trump selon laquelle le penthouse mesurait 30 000 pieds carrés (2 787 mètres carrés), soit près de trois fois sa taille réelle, ce qui entraînerait une surévaluation pouvant atteindre 207 millions de dollars.

« Un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre espace de vie sur plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude », a écrit Engoron.

Le juge a déclaré que Trump avait également largement surévalué Mar-a-Lago, estimant sa valeur à 612,1 millions de dollars, même si un évaluateur a déclaré que sa valeur marchande ne dépassait pas 27,6 millions de dollars.

Engoron a également reproché à Trump d’avoir offert des défenses dans une déposition « totalement sans fondement », notamment en affirmant qu’il n’y avait rien de mal dans la façon dont il évaluait les propriétés au cours d’une année donnée si leur valeur augmentait par la suite.

« Il semble également laisser entendre que les chiffres ne peuvent pas être gonflés car il pourrait trouver un ‘acheteur d’Arabie Saoudite’ prêt à payer le prix qu’il suggère », a écrit le juge.

Une multitude de litiges

La décision d’Engoron intervient trois mois après qu’une cour d’appel de l’État a déclaré que certaines des réclamations de James étaient trop anciennes car les délais de prescription avaient expiré en juillet 2014 ou en février 2016.

Engoron a rejeté l’argument de Trump selon lequel la décision avait essentiellement vidé le procès de James, qui, selon James, reflétait une série de « torts continus » qu’elle pourrait prouver au procès.

La cour d’appel a débouté l’un des accusés, Ivanka, la fille de Trump, de l’affaire.

Trump est également confronté à de nombreux autres litiges.

Il a plaidé non coupable des accusations portées dans quatre actes d’accusation l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden, d’avoir accumulé des documents classifiés et de dissimuler des paiements d’argent secrets à une star du porno.

Trump fait également face à un procès civil en janvier pour les dommages et intérêts qu’il doit pour diffamation de l’écrivain E. Jean Carroll, qui a affirmé l’avoir violée. Il a nié tout acte répréhensible.

La décision d’Engoron ne signifie pas automatiquement que l’affaire de fraude de James sera jugée lundi prochain.

Trump a intenté une action en justice pour retarder le procès, accusant Engoron et James d’ignorer l’ordonnance de la cour d’appel visant à restreindre l’affaire.

Lui et les autres accusés ont déclaré que cela rendait impossible la préparation du procès car ils ne savaient pas contre quelles allégations ils devraient se défendre.

La cour d’appel devrait se prononcer sur la demande de report cette semaine.

(Reuters)