Un juge de New York déclare que Trump a commis une fraude et menti sur sa valeur nette pendant des années

Un juge de New York a statué mardi dans le procès de 250 millions de dollars intenté par le procureur général de l’État contre Donald Trump et son entreprise que l’ancien président avait commis des actes de fraude répétés pendant des années.

Selon le jugement, qui autorise le début du procès civil la semaine prochaine, Trump a menti aux banques et aux assureurs en surévaluant et en sous-évaluant ses actifs lorsque cela était à son avantage, tout en exagérant sa valeur nette à hauteur de milliards de dollars.

Dans ses 35 pages décision, le juge Arthur Engoron a déclaré que Trump avait continuellement menti sur ses états financiers et avait ainsi pu obtenir des conditions de prêt favorables et des primes d’assurance inférieures. Les arguments juridiques de Trump défendant ces déclarations sont basés sur « un monde imaginaire, et non sur le monde réel », a écrit Engoron.

Il a poursuivi en disant que l’affaire était essentiellement une « affaire de documents » et que « les documents ici contiennent clairement des évaluations frauduleuses que les défendeurs ont utilisées dans leurs affaires, satisfaisant [the attorney general’s] charge d’établir la responsabilité juridique des défendeurs. Les accusés répondent que : les documents ne disent pas ce qu’ils disent ; qu’il n’existe pas de valeur « objective » ; et que, au fond, la Cour ne devrait pas en croire ses propres yeux. »

« Les défenses que Donald Trump tente d’articuler dans sa déposition sous serment sont totalement dénuées de fondement en droit ou en fait », a ajouté Engoron.

À un moment donné, Engoron a souligné que Trump avait exagéré la taille de son appartement new-yorkais pour en augmenter la valeur, affirmant à plusieurs reprises qu’il mesurait plus de 30 000 pieds alors qu’il faisait un tiers de cette taille.

« Un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre espace de vie sur plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude », a écrit Engoron.

Il a déclaré Trump, ses fils Don Jr. et Eric et leurs sociétés responsables de fraude.

Il a également rejeté la requête en jugement sommaire de Trump qui affirmait que le procès du procureur général de New York, Letitia James, devait être rejeté. Engoron a sanctionné les avocats de Trump à hauteur de 7 500 dollars chacun pour avoir avancé des arguments juridiques qui avaient déjà été rejetés à deux reprises.

La décision dissoudrait de nombreuses sociétés à responsabilité limitée, ou LLC, associées à Trump, y compris la Trump Organization LLC, une entité qui a été utilisée pour développer la marque Trump en utilisant son nom. Chaque partie disposait de 10 jours pour recommander trois séquestres potentiels pour gérer la dissolution des SARL identifiées dans le dossier judiciaire.

Même si les SARL basées à New York devront être dissoutes, il appartiendra au syndic de déterminer à quoi cela ressemblera.

L’ancienne juge Barbara Jones continuera à exercer son rôle de surveillante nommée par le tribunal de l’activité financière chez Trump Organization Inc., qui est distincte de la LLC du même nom.

Engoron a en outre ordonné que les questions en suspens dans l’affaire soient résolues lors du procès.

Le procès devrait commencer lundi. Puisqu’il s’agit d’un procès au banc, l’affaire sera tranchée uniquement par le juge, sans jury.

Dans un déclaration mardi sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, Trump a fustigé le procureur général de l’État et le juge et a déclaré : « Mes droits civils ont été violés, et une cour d’appel, qu’elle soit fédérale ou étatique, doit annuler cette horrible décision non américaine. »

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a insisté sur le fait que le procès faisait partie d’une « chasse aux sorcières » partisane. Dans une publication sur les réseaux sociaux lundi, il a qualifié Engoron de « haineux de Trump au-delà même d’AG James ».

L’avocat principal de Trump dans cette affaire, Christopher Kise, a qualifié la décision de « scandaleuse » et a déclaré qu’elle était « complètement déconnectée des faits et de la loi en vigueur ».

Il a déclaré dans un communiqué qu’Engoron avait « ignoré le point de vue des personnes réellement impliquées dans les transactions de prêt, qui ont déclaré qu’il n’y avait rien de trompeur, qu’il n’y avait pas de fraude et que les transactions étaient toutes très rentables ».

« Bien que l’impact total de la décision reste incertain, ce qui est clair, c’est que le président Trump et sa famille chercheront tous les recours en appel disponibles pour rectifier cette erreur judiciaire », a déclaré Kise.

Un autre avocat de Trump, Alina Habba s’est concentrée sur la détermination d’Engoron selon laquelle le club de Trump en Floride, Mar-a-Lago, avait été largement surévalué.

Engoron a noté qu’entre 2011 et 2021, l’évaluateur du comté de Palm Beach a évalué la valeur marchande de Mar-a-Lago entre 18 et 27,6 millions de dollars. Les états financiers de Trump, quant à eux, évaluent la valeur du club entre 427 et 612 millions de dollars.

Elle a déclaré que les conclusions du juge, y compris celle « selon laquelle Mar-a-Lago vaut environ 20 millions de dollars », constituent « un affront à notre système juridique ».

Dans un tweetEric Trump a déclaré après le jugement qu’il avait « perdu toute confiance dans le système judiciaire new-yorkais ».

« Nous avons dirigé une entreprise exceptionnelle – nous n’avons jamais manqué un remboursement de prêt, avons rapporté des centaines de millions de dollars aux banques et développé certains des actifs les plus emblématiques au monde. Pourtant, aujourd’hui, la persécution de notre famille continue », a-t-il déclaré.

Le bureau de James n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la décision d’Engoron.