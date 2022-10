Un juge de New York bloque l’interdiction par l’État des armes à feu dans les lieux de culte

BUFFALO, NY (AP) – Un juge fédéral a temporairement bloqué jeudi la partie d’une loi de l’État de New York qui érige en crime le port d’armes dans les lieux de culte.

Le juge de district américain John Sinatra Jr. s’est rangé du côté de deux religieux de la région de Buffalo rejoints par deux organisations de défense des droits des armes à feu qui avaient poursuivi et demandé une ordonnance d’interdiction temporaire pour arrêter l’application de la loi pendant que l’affaire se poursuivait.

Les deux parties doivent débattre de l’affaire devant le tribunal le 3 novembre alors que Sinatra évalue s’il faut aller plus loin et émettre une injonction préliminaire.

Les législateurs de New York ont ​​​​réécrit les lois de l’État sur les armes à feu l’été dernier après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé l’ancien système de l’État consistant à accorder des permis de port d’armes de poing à l’extérieur de la maison. Parmi les dispositions de la nouvelle loi figurait l’interdiction des armes à feu dans les lieux de culte et autres lieux jugés «sensibles».

Dans sa décision, Sinatra a estimé que l’État n’avait pas démontré que la restriction était conforme à la décision de la Cour suprême en juin, et a écrit que permettre aux gens de porter des armes dans les lieux de culte “servirait l’intérêt public de favoriser l’autodéfense dans les lieux”. de culte dans tout l’État.

Sans cela, a écrit Sinatra, “la loi crée une population vulnérable de participants dans les lieux de culte laissés aux caprices de malfaiteurs armés potentiels qui ne sont en aucun cas intéressés à suivre la loi”.

L’État avait fait valoir qu’il existait un précédent historique d’interdiction des armes à feu dans les lieux de culte, citant des lois de la fin du XIXe siècle au Texas, en Géorgie, au Missouri et en Virginie. Mais Sinatra les a rejetés comme des « valeurs aberrantes » qui ne constituaient pas une tradition d’interdictions acceptées.

La loi de New York a fait face à d’autres défis juridiques. Ce mois-ci, un juge fédéral de Syracuse a suspendu plusieurs des nouvelles règles d’octroi de licences de l’État pour le port d’armes de poing en public, dont une qui obligeait les candidats à fournir des informations sur leurs comptes de médias sociaux.

L’État a fait appel et environ une semaine plus tard, une cour d’appel fédérale a autorisé New York à continuer d’appliquer la nouvelle loi alors qu’elle examinait la décision du tribunal inférieur.

The Associated Press