Un juge de Minneapolis ordonne à la ville d’embaucher plus d’officiers de police après que les résidents ont poursuivi en justice pour les taux de criminalité – RT USA News

Un juge de Minneapolis a ordonné aux dirigeants locaux d’intensifier l’embauche de policiers en réponse à un procès intenté par des résidents affirmant que le taux de criminalité de la ville n’avait augmenté que depuis la mort de George Floyd.

Le juge du comté de Hennepin, Jamie Anderson, a mandaté le conseil municipal et le maire Jacob Frey cette semaine pour embaucher 730 agents assermentés d’ici le 30 juin 2022 après avoir découvert que le nombre prévu d’agents de police embauchés à ce moment-là, 669, ne respecterait pas les conditions le nombre d’officiers nécessaires en fonction de la population.

Si le recensement de 2020 montre une augmentation de la population, plus de 730 agents devront être embauchés, jusqu’à ce que la police représente 0,2% de la population de la ville.

« Il est incontesté que : le taux de criminalité à Minneapolis a augmenté depuis le meurtre de Floyd, un ou plusieurs pétitionnaires ont subi des blessures du fait de cette augmentation de la criminalité », a-t-il ajouté. Anderson a écrit dans sa décision, faisant référence aux résidents qui ont intenté le procès en août 2020.





À l’été 2020, un groupe de huit résidents s’est réuni pour le procès et a réclamé une « exode » d’officiers avait conduit à une augmentation de la criminalité dans la ville.

Le rôle des forces de l’ordre à Minneapolis est un sujet très débattu depuis la mort de Floyd en garde à vue en mai 2020. La vidéo de sa mort a révélé que l’ancien officier Derek Chauvin – qui a depuis été reconnu coupable de son meurtre – tenant son genou contre le cou de Floyd pendant neuf minutes. La mort et la vidéo choquante ont lancé les manifestations de Black Lives Matter exigeant une réforme de la police ou le financement et l’abolition des services de police.

En janvier, le conseil municipal de Minneapolis a décidé d’abolir la police, trois responsables appelant à une agence de sécurité publique, qui remplacerait les forces de l’ordre traditionnelles.

« Les habitants de Minneapolis imaginent une approche globale de la sécurité publique, plus efficace et plus représentative de nos valeurs, et ils appellent la ville à agir. Le conseiller municipal Steve Fletcher a dit de la proposition.

Une proposition similaire présentée par Yes 4 Minneapolis, une coalition de groupes militants, aurait obtenu les 20 000 signatures nécessaires pour procéder au scrutin en novembre, ce qui pourrait entraîner des complications pour le service de police de la ville et la récente ordonnance du juge.





La proposition du conseil municipal, qui a depuis été retirée pour éviter toute confusion avec la question du scrutin potentiel de novembre, comprenait une division qui emploie des policiers, mais la proposition de mesure du scrutin appelle des officiers « si nécessaire pour s’acquitter des responsabilités du département.

Don Samuels, un ancien membre du conseil municipal et l’un des plaignants dans l’affaire pour embaucher plus d’agents, a déclaré que les résidents avaient fait un « attrait émotionnel ».

« Nous avons démontré la hausse statistique, et maintenant c’est l’action en justice que nous exerçons, car il semble que le conseil municipal ne puisse pas nous entendre et ne ressente pas ce que nous ressentons », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré dans une déclaration à Fox 9.

Le bureau du procureur de la ville examine actuellement l’ordonnance du juge pour davantage de policiers.

