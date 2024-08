Un juge de l’Utah doit décider si l’auteur d’un livre pour enfants sur le deuil sera jugé pour la mort de son mari

PARK CITY, Utah — Une femme de l’Utah qui, selon les autorités, a mortellement empoisonné son mari puis publié un livre pour enfants sur la façon de faire face au deuil doit comparaître devant le tribunal lundi pour le début d’une audience de plusieurs jours qui déterminera si les procureurs ont suffisamment de preuves contre elle pour procéder à un procès.

Kouri Richins34 ans, fait face à plusieurs accusations criminelles pour avoir prétendument tué son mari avec une dose mortelle de fentanyl en mars 2022 à leur domicile dans une petite ville de montagne près de Park City. Les procureurs affirment qu’elle a glissé cinq fois la dose mortelle de l’opioïde synthétique dans un cocktail Moscow Mule qu’Eric Richins, 39 ans, a bu.

Des accusations supplémentaires déposées en mars l’accusent d’une tentative antérieure de le tuer avec un sandwich épicé le jour de la Saint-Valentin. Elle a toujours maintenu son innocence.

Le juge de l’État de l’Utah, Richard Mrazik, avait a retardé l’audience en mai, après que les procureurs ont déclaré qu’ils auraient besoin de trois jours consécutifs pour présenter leurs preuves. L’affaire a encore été ralentie lorsque l’équipe d’avocats privés de Kouri Richins s’est retiré de sa représentation. Mrazik a déterminé qu’elle n’était pas en mesure de continuer à payer pour une représentation privée et il a désigné les défenseurs publics Wendy Lewis et Kathy Nester pour prendre en charge son dossier.

Dans les mois qui ont précédé son arrestation en mai 2023, la mère de trois enfants a auto-publié le livre pour enfants « Are You with Me ? » (Êtes-vous avec moi ?), qui raconte l’histoire d’un père aux ailes d’ange qui veille sur son jeune fils après son décès. Le livre pourrait jouer un rôle clé pour les procureurs dans la présentation de la mort d’Eric Richins comme un meurtre calculé avec une tentative de dissimulation élaborée. Les procureurs ont accusé Kouri Richins d’avoir conclu des arrangements financiers secrets et d’avoir acheté la drogue illégale alors que son mari commençait à nourrir des soupçons à son égard.

La défense et l’accusation prévoient de faire appel à des témoins et de présenter des preuves pour contribuer à façonner leur récit dans l’affaire. Mrazik devrait décider après l’audience si l’État a présenté suffisamment de preuves pour aller de l’avant avec un procès.

Parmi les témoins qui pourraient être appelés figurent des proches de l’accusée et de son défunt mari, une femme de ménage qui affirme avoir vendu la drogue à Kouri Richins, et des amis d’Eric Richins qui ont raconté des conversations téléphoniques du jour où, selon les procureurs, il a été empoisonné pour la première fois par sa femme de neuf ans.

L’ancien avocat principal de la défense de Kouri Richins, Skye Lazaro, avait fait valoir que la gouvernante avait une motivation pour mentir alors qu’elle cherchait la clémence face aux accusations de drogue, et que les sœurs d’Eric Richins avaient un parti pris clair contre son client au milieu d’une bataille concernant sa succession et d’une affaire d’agression concomitante.

Une pétition déposée par sa sœur, Katie Richins, allègue que Kouri Richins avait des motivations financières pour tuer son mari, car les procureurs affirment qu’elle avait souscrit des polices d’assurance-vie totalisant près de 2 millions de dollars à son insu et croyait à tort qu’elle hériterait de sa succession selon les termes de leur contrat prénuptial.

En mai, Kouri Richins a été reconnue coupable de délits pour avoir agressé sa belle-sœur peu après la mort de son mari. Amy Richins a déclaré au juge que Kouri Richins l’avait frappée au visage lors d’une dispute au sujet de l’accès au coffre-fort de son frère.

En plus des accusations de meurtre aggravé, d’agression et de trafic de drogue, Kouri Richins a été accusée de fraude hypothécaire, de contrefaçon et de fraude à l’assurance pour avoir prétendument falsifié des demandes de prêt et réclamé frauduleusement des prestations d’assurance après le décès de son mari.