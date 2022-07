Un juge de Louisiane permet aux avortements de redevenir légaux

La clinique qui s’est jointe au procès, Hope Medical Group for Women, a déclaré qu’elle recommencerait à proposer des avortements à Shreveport. Il avait cessé de les fournir vendredi, mais restait ouvert pour voir les patients pour des échographies et des «conseils sur les options», a déclaré Kathaleen Pittman, administratrice de la clinique. La clinique avait redirigé les patients vers des prestataires dans d’autres États, mais les États voisins ont également sévèrement restreint ou interdit l’avortement.

“C’est fou”, a déclaré mardi Mme Pittman. “C’est stressant. Mais plus pour nos patients que pour le personnel.

Jenny Ma, avocate du Center for Reproductive Rights, l’a qualifié de “soulagement incroyable pour les personnes qui ont besoin de soins d’avortement en ce moment en Louisiane”.

“Chaque heure et chaque jour où une clinique peut encore fournir des soins d’avortement change fondamentalement la vie des gens pour le mieux”, a-t-elle déclaré.

La Constitution de l’État de la Louisiane est inhabituelle en ce sens qu’elle dit explicitement qu’elle ne prévoit pas le droit à l’avortement, ce qui signifie que la législature a le droit d’adopter des lois le restreignant. Mais les prestataires d’avortement de l’État soutiennent que les lois sur les déclencheurs violent les dispositions de la Constitution en matière de procédure régulière et sont “nulles pour cause d’imprécision” car elles ne fournissent pas de détails sur ce qui est légal ou non en vertu de la loi.

L’évolution rapide du statut des lois de déclenchement de la Louisiane est emblématique du paysage national chaotique qui s’est déroulé au cours des semaines depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade.

Les plaideurs des groupes de défense des droits à l’avortement ont intenté des poursuites pour contester les interdictions de déclenchement dans une douzaine d’États juste après la décision du tribunal. Les juges ont rejeté ces contestations dans l’Ohio et le Mississippi, mais d’autres affaires, notamment dans l’Oklahoma, se poursuivent.

Ava Sasani reportage contribué.