Un juge de l’Oklahoma lance un procès en réparation raciale

Trois survivants des émeutes raciales de Tulsa en 1921 ont tenté de tenir la ville responsable de 100 ans de perte de revenus

Un juge a rejeté une action en justice intentée par les trois derniers survivants des émeutes raciales de Tulsa, qui ont fait valoir que la ville ne les avait jamais suffisamment indemnisés pour l’incendie de son quartier des affaires noir en 1921.

La juge Caroline Wall a rejeté la poursuite avec préjudice vendredi, ce qui signifie que les plaignants ne peuvent pas lancer une autre tentative légale d’obtenir des réparations.

Les trois survivants, âgés de 102 à 109 ans, ont porté plainte en 2020 au plus fort des manifestations nationales de George Floyd, attirant rapidement l’attention des médias et des législateurs démocrates. Bien que la poursuite ne précise pas combien d’argent ils cherchaient, elle a fait valoir que tous les trois méritaient une certaine mesure de « la justice de leur vivant ».

Citant les lois sur les nuisances publiques de l’Oklahoma, les avocats des survivants ont fait valoir que les autorités municipales et les compagnies d’assurance n’avaient jamais versé suffisamment d’argent pour reconstruire le quartier des affaires noir de Tulsa après l’émeute de 1921, entraînant des inégalités sociales et économiques qui persistent à ce jour.

L’ordre de Wall stipulait que les survivants n’avaient pas identifié de « légalement reconnaissable » recours, et que la question des réparations appartenait aux politiciens, et non aux tribunaux.

L’émeute raciale de Tulsa – également appelée massacre de la race de Tulsa – a commencé lorsqu’un adolescent noir a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme blanche dans un ascenseur. Tulsa faisait l’objet d’une ségrégation raciale à l’époque et la concurrence du travail entre les Noirs et les Blancs a contribué à une atmosphère tendue dans la ville. Après l’arrestation de l’adolescent, des dizaines d’anciens combattants noirs ont pris les armes et se sont rendus au palais de justice de la ville, anticipant un possible lynchage par une foule blanche de plusieurs centaines de personnes qui s’était déjà rassemblée dans le bâtiment.

Des échauffourées ont éclaté, suivies de coups de feu, et le lendemain matin, des gangs d’hommes blancs et noirs se livraient à des fusillades à travers la ville. En quelques heures, les Blancs avaient incendié le quartier de 35 blocs de Greenwood, à l’époque l’un des quartiers noirs les plus riches des États-Unis.

La garde nationale a été appelée pour réprimer la violence et la loi martiale a été imposée. À la fin des émeutes, 26 Noirs et 13 Blancs étaient morts (selon les chiffres de 2001) et 10 000 habitants de Greenwood se sont retrouvés sans abri.