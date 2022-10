Un juge de l’Oklahoma juge un homme apte à être exécuté ce mois-ci

McALESTER, Okla. (AP) – Un juge de l’Oklahoma a statué mardi qu’un homme condamné à mort pour avoir tué sa fille de 9 mois était apte à être exécuté, ouvrant la voie à son injection létale le mois prochain.

Le juge Mike Hogan du comté de Pittsburg, où se trouve le pénitencier de l’État de l’Oklahoma, a rendu sa décision dans l’affaire Benjamin Cole, 57 ans, qui doit mourir le 20 octobre. Les avocats de Cole ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel.

Ses avocats ont fait valoir que Cole souffrait de schizophrénie paranoïaque et qu’une lésion cérébrale s’était aggravée ces dernières années, affectant la partie de son cerveau qui s’occupe de la résolution de problèmes et du mouvement. Ils ont déclaré le mois dernier à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État que Cole avait refusé les soins médicaux et ignoré son hygiène personnelle, accumulant de la nourriture et vivant dans une cellule sombre avec peu ou pas de communication avec le personnel ou les autres prisonniers.

L’exécution de Cole serait la sixième depuis que l’Oklahoma a recommencé à les exécuter en octobre 2021.

