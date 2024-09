Un juge de l’Iowa a statué contre les candidats libertariens, en excluant leurs noms du bulletin de vote pour le Congrès

DES MOINES, Iowa — Trois candidats libertariens qui briguent des sièges à la Chambre des représentants des États-Unis dans l’Iowa ne se présenteront pas sur le bulletin de vote en novembre, suite à la décision d’un juge samedi, confirmant une décision d’un panel électoral d’État.

La décision a été prise à la suite d’un appel interjeté par les candidats après que le State Objection Panel, composé d’un élu démocrate et de deux élus républicains, a statué à deux voix contre une que les candidats libertariens devaient être retirés du scrutin pour un vice de forme.

Le panel a donné raison à plusieurs responsables du Parti républicain qui ont fait valoir que le Parti libertarien n’avait pas respecté la loi de l’État lorsqu’il avait désigné les candidats lors de sa convention, qui s’est tenue le même jour que les caucus de circonscription où les candidats ont été sélectionnés. La loi de l’État stipule que le mandat des délégués à la convention commence le lendemain des caucus.

Cela signifie que les candidats libertariens n’ont pas été nommés lors de conventions de comté valides, a soutenu l’avocat conservateur Alan Ostergren.

Le juge du district de Polk, Michael Huppert, a accepté et rejeté les arguments des candidats selon lesquels le comité d’État n’avait pas le pouvoir de les rayer du bulletin de vote. Il a estimé que la loi de l’État était « de nature obligatoire et exigeait un respect strict ».

« Le panel a eu raison de conclure en exigeant ce niveau de conformité », a écrit Huppert.

Les deux membres républicains du panel, la procureure générale Brenna Bird et le secrétaire d’État Paul Pate, se sont rangés du côté des adversaires, affirmant que les partis sont obligés de suivre les règles régissant les nominations des candidats. Le seul membre du panel composé de trois personnes a exprimé son désaccord avec le commissaire aux comptes Rob Sand, un démocrate, qui a accusé ses collègues de partialité politique.

Les candidats indépendants ou tiers ont généralement peu de chances de gagner. la question de savoir comment leur marge de soutien pourrait changer l’issue de la course, ce qui exaspère les dirigeants démocrates et républicains.

« En général, les partis s’inquiètent des petits partis qui pourraient leur voler des voix », a déclaré Stephen Medvic, professeur de gouvernement à Franklin. & Marshall College. « C’est un calcul assez simple. Le libertarien a plus de chances de prendre des voix au républicain. »

Les contestations de candidats tiers sont aussi courantes que le cycle électoral, a déclaré Medvic, et en particulier au niveau présidentiel, elles se produisent souvent dans des États clés où une fraction des voix pour un candidat tiers pourrait être ce qui compte le plus.

L’une des quatre courses au Congrès de l’Iowa a été décidée par un marge très mince en 2022Le républicain Zach Nunn, qui a défié la démocrate sortante Cindy Axne, a gagné avec moins d’un point de pourcentage d’avance. Il n’y avait pas de candidat d’un autre parti.

Le Parti libertaire de l’Iowa a atteint le statut de parti majeur en 2022, lorsque son candidat au poste de gouverneur a obtenu le soutien de plus de 2 % des électeurs.

Le procureur de l’État a déclaré au juge lors d’une audience jeudi que les réglementations de l’État pour les principaux partis sont raisonnables et non discriminatoires pour maintenir le processus de nomination organisé et transparent, arguant que l’intérêt de l’Iowa à garder les candidats hors du bulletin de vote est de maintenir l’intégrité des élections.

Jules Cutler, président du Parti libertarien de l’Iowa, a déclaré au juge qu’il s’agissait d’une «intimidation» visant à empêcher le «petit enfant du quartier» de se présenter au scrutin. Cutler a qualifié les erreurs techniques du parti d’embarrassantes, mais a soutenu qu’elles ne devraient pas invalider les nominations.

La décision du juge signifie que les noms des candidats libertaires Nicholas Gluba dans le 1er district, Marco Battaglia dans le 3e district et Charles Aldrich dans le 4e district ne seront pas inclus – pour l’instant – sur le bulletin de vote.

Les bulletins de vote devaient être certifiés par le bureau de Pate le 3 septembre, mais le juge a ordonné que la certification soit suspendue jusqu’à ce que la question soit entendue par le tribunal. Un recours devant la Cour suprême de l’Iowa est toujours possible, ce qui retarde encore davantage la certification et l’impression des bulletins de vote.