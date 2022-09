Un juge de l’Indiana évalue l’offre de bloquer la nouvelle interdiction de l’avortement de l’État

INDIANAPOLIS (AP) – Un avocat de premier plan de l’État a tourné en dérision les arguments selon lesquels la nouvelle interdiction de l’avortement de l’Indiana viole la constitution de l’État, affirmant lundi que les opposants à l’interdiction tentent d’inventer un droit de l’État à la vie privée.

Un juge a entendu des arguments pendant environ une heure dans une salle d’audience de Bloomington à la demande des opérateurs de cliniques d’avortement de bloquer l’interdiction de l’avortement dans l’Indiana qui est entrée en vigueur jeudi.

La juge du comté d’Owen, Kelsey Hanlon, qui est la juge spéciale dans l’affaire, n’a pas pris de décision immédiate mais a déclaré qu’elle rendrait une décision “rapidement”.

Le solliciteur général de l’État, Thomas Fisher, a déclaré au juge que “trop ​​de sauts” étaient nécessaires dans les arguments juridiques selon lesquels l’avortement était protégé par un droit constitutionnel de l’Indiana à la vie privée lorsque ce mot n’est pas mentionné dans le document. Il a fait valoir qu’une interdiction était en place lorsque la constitution a été rédigée en 1851.

Les cliniques d’avortement poussent “un droit à l’avortement nouveau, non écrit et historiquement non soutenu”, a déclaré Fisher, un des principaux adjoints du procureur général de l’État républicain, Todd Rokita.

L’interdiction, qui comprend des exceptions limitées, a été approuvée par la législature dominée par les républicains de l’État le 5 août et signée par le gouverneur du GOP Eric Holcomb. Cela a fait de l’Indiana le premier État à adopter des restrictions plus strictes en matière d’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a éliminé les protections fédérales contre l’avortement en annulant Roe v. Wade en juin.

Le juge Hanlon a rejeté sans explication une demande la semaine dernière de l’American Civil Liberties Union of Indiana, qui représente les cliniques d’avortement, pour empêcher l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Ken Falk, le directeur juridique de l’ACLU de l’Indiana, a souligné la déclaration des droits de la constitution de l’État, y compris “la vie, la liberté et la poursuite du bonheur”, en faisant valoir que cela incluait le droit à la vie privée et de prendre des décisions sur l’opportunité d’avoir des enfants.

Falk a demandé au juge de rétablir les anciennes lois sur l’avortement de l’État, qui interdisaient généralement les avortements après la 20e semaine de grossesse et les restreignaient strictement après la 13e semaine.

“Nous ne demandons pas au tribunal d’écrire pour réécrire la législation”, a déclaré Falk. “Nous demandons au tribunal de reconnaître que l’Assemblée législative est allée trop loin.”

L’interdiction de l’Indiana comprend des exceptions autorisant les avortements en cas de viol et d’inceste avant la 10e semaine de grossesse; protéger la vie et la santé physique de la mère; et si le fœtus est diagnostiqué avec une anomalie létale.

En vertu de la nouvelle loi, les avortements ne peuvent être pratiqués que dans les hôpitaux ou les centres ambulatoires appartenant aux hôpitaux, les sept cliniques d’avortement de l’État perdant leur licence pour la procédure. Tout médecin reconnu coupable d’avoir pratiqué un avortement illégal serait déchu de sa licence médicale et pourrait faire face à des accusations de crime passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison.

Fisher a déclaré que les questions de savoir si des avortements devraient être autorisés dans l’État devraient être tranchées par les membres élus de l’Assemblée législative.

“Les enfants à naître mourront littéralement si cette loi n’entre pas en vigueur”, a déclaré Fisher. “L’intérêt public favorise le sauvetage de la vie des citoyens à naître de l’Indiana.”

Tom Davies, l’Associated Press