Un juge de l’Arizona ordonne au comté de certifier immédiatement les élections

PHOENIX (AP) – Un juge de l’Arizona a ordonné jeudi aux responsables du comté de Cochise de certifier les résultats des élections de mi-mandat d’ici la fin de la journée, affirmant que les superviseurs républicains avaient enfreint la loi en refusant de signer le décompte des voix avant la date limite de cette semaine.

Deux républicains du conseil de surveillance composé de trois membres du comté n’ont cité aucun problème avec les résultats des élections. Au contraire, ils disent qu’ils ne sont pas convaincus que les machines utilisées pour compiler les bulletins de vote aient été correctement certifiées pour une utilisation lors des élections, bien que les responsables électoraux des États et du gouvernement fédéral aient déclaré qu’ils l’étaient.

La secrétaire d’État Katie Hobbs a intenté une action lundi, tout comme un électeur local et un groupe de retraités, arguant que les superviseurs sont tenus par la loi de certifier l’élection, un processus officiellement connu sous le nom de démarchage. Hobbs dit qu’elle est tenue de détenir la certification à l’échelle de l’État le 5 décembre et que la loi ne peut la retarder que jusqu’au 8 décembre.

Un avocat représentant Hobbs, Andy Gaona, a déclaré devant le tribunal jeudi que les conflits d’horaire pourraient rendre impossible la réunion du secrétaire d’État, du gouverneur, du procureur général et du juge en chef dans une seule pièce pour la certification à l’échelle de l’État, comme l’exige la loi, si elle est retardée. Lundi.

Hobbs, une démocrate qui a été élue gouverneur lors des élections de novembre, a averti qu’elle pourrait devoir certifier les résultats sans chiffres du comté de Cochise s’ils ne sont pas reçus à temps, un résultat qui pourrait faire pencher la balance de plusieurs courses serrées. Les 47 000 voix du comté sont allées massivement aux républicains.

Les membres du conseil se sont représentés devant le tribunal après avoir lutté pour trouver quelqu’un prêt à prendre les affaires. Le procureur du comté élu, qui représente normalement le conseil dans les litiges juridiques, a refusé de traiter les affaires, affirmant que les superviseurs avaient agi illégalement. Le conseil a voté quelques heures avant l’audience pour embaucher un avocat de la région de Phoenix, mais il n’a pas été en mesure de se mettre au courant avant l’audience et n’a pas informé le tribunal qu’il représentait les superviseurs.

Le juge Casey McGinley a refusé de retarder l’audience, affirmant que les superviseurs avaient été avertis à maintes reprises qu’ils auraient besoin d’un avocat et que les retards seraient problématiques. Il a ordonné au conseil de se réunir à 15 h 30, heure des Rocheuses, et de terminer la certification à 17 h.

Quelques jours avant les élections, les superviseurs républicains ont abandonné leur projet de compter à la main tous les bulletins de vote, ce qui, selon le tribunal, serait illégal, mais a exigé la semaine dernière que le secrétaire d’État prouve que les machines de comptage des votes étaient légalement certifiées avant d’approuver les résultats des élections. Lundi, ils ont déclaré vouloir entendre à nouveau ces préoccupations avant de voter sur la certification. Une réunion est prévue à cet effet vendredi.

La superviseure Ann English, la seule démocrate du conseil, a exhorté le juge à ordonner au conseil de certifier immédiatement l’élection. Elle a déclaré que le membre républicain du conseil d’administration, Tom Crosby, tentait d’organiser une « rafle entre le secrétaire d’État et les négationnistes électoraux ».

“Je pense que c’est un cirque qui n’a pas besoin d’avoir lieu”, a déclaré English. « Alors j’en ai assez. Je pense que le public en a assez. Je demande donc une résolution rapide de ce problème si cela est possible.

Deux sociétés sont accréditées par la Commission d’assistance électorale des États-Unis pour effectuer des tests et la certification du matériel de vote, comme les tabulatrices électroniques utilisées en Arizona pour lire et compter les bulletins de vote.

Les théories du complot entourant ce processus ont fait surface au début de 2021, se concentrant sur ce qui semblait être un certificat d’accréditation obsolète pour l’une des entreprises qui a été publié en ligne. Les autorités fédérales ont enquêté et signalé qu’une erreur administrative avait empêché l’agence de délivrer à nouveau un certificat mis à jour, car l’entreprise était restée en règle et avait fait l’objet d’audits en 2018 et au début de 2021.

Les responsables ont également noté que la loi fédérale dicte que la seule façon pour une entreprise de test de perdre sa certification est que la commission la révoque, ce qui ne s’est pas produit.

Jonathan J. Cooper, Associated Press