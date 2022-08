Un juge de l’Arizona entendra la demande de l’État d’appliquer l’interdiction de l’avortement

PHOENIX (AP) – Un juge de l’Arizona entendra les arguments vendredi sur la demande de l’État d’autoriser les procureurs à appliquer une interdiction quasi totale des avortements en vertu d’une loi bloquée depuis près de 50 ans en vertu d’une décision désormais annulée de la Cour suprême des États-Unis,

Les défenseurs du droit à l’avortement combattent la demande du procureur général républicain Mark Brnovich de lever une injonction bloquant l’application de l’interdiction de l’avortement à moins que la vie de la mère ne soit en danger. Cette loi a été promulguée pour la première fois des décennies avant que l’Arizona n’obtienne le statut d’État en 1912 et a été bloquée à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis en 1973 dans l’affaire Roe v. Wade légalisant l’avortement.

Les fournisseurs de tout l’Arizona ont arrêté les avortements après l’avis de la Cour suprême du 24 juin annulant Roe, affirmant qu’il était trop risqué d’aller de l’avant avec l’ancienne interdiction toujours en vigueur et avec une loi de 2021 qui accorde tous les droits aux enfants à naître également en jeu. Un juge fédéral a bloqué une grande partie de cette loi le 11 juillet, mais les prestataires n’ont pas redémarré les services d’avortement.

Brnovich a déclaré deux jours après le blocage de la loi sur la “personnalité” qu’il demanderait officiellement la levée de l’injonction de 1973 bloquant l’ancienne interdiction de l’avortement. Il avait déclaré peu de temps après la décision de la Cour suprême qu’il croyait que l’interdiction était exécutoire,

Les avocats représentant Planned Parenthood et sa filiale de l’Arizona soutiennent qu’une multitude de lois restreignant et réglementant l’avortement promulguées par la législature de l’État depuis la décision de Roe perdraient tout leur sens si le tribunal autorisait l’application de l’ancienne loi.

Ils notent que cette année seulement, la législature a adopté une loi signée par le gouverneur républicain Doug Ducey qui criminalise les avortements après 15 semaines de grossesse. Ducey soutient que la nouvelle loi qu’il a signée a préséance sur la loi pré-étatique.

Les avocats de Planned Parenthood exhortent le juge de Tucson, où l’affaire a pris naissance en 1971, à “harmoniser” les anciennes et les nouvelles lois en autorisant l’application des restrictions existantes et de l’interdiction de 15 semaines à l’encontre des médecins, tandis que les non-médecins seraient soumis à l’interdiction totale.

Ne pas le faire, ont écrit les avocats de Planned Parenthood dans des documents judiciaires, “annulerait d’un seul coup des dizaines de lois dûment promulguées, qui ont été adoptées plus récemment et qui traitent plus spécifiquement du sujet, empêchant ainsi l’État de mettre en œuvre toutes les ses lois dûment promulguées.

Les avocats du bureau du procureur général disent que cet argument s’effondre rapidement. En effet, “en prévision de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe, la législature a maintes fois préservé l’interdiction légale de l’Arizona de pratiquer des avortements, sauf pour sauver la vie de la mère”.

Ils ont noté que l’interdiction de 15 semaines signée par Ducey stipulait expressément qu’elle n’abrogeait pas l’ancienne loi.

La juge de la Cour supérieure du comté de Pima, Kellie Johnson, doit entendre les arguments sur la demande de Brnovich de lever l’injonction de 1973 vendredi après-midi.

L’affaire est née en 1971 lorsque la filiale de Tucson de Planned Parenthood, plusieurs médecins et une femme qui voulait avorter ont intenté une action en justice pour annuler la loi. Un juge de première instance du comté de Pima a statué l’année suivante qu’un fœtus n’avait pas de droits protégés par la Constitution et que la loi interdisant l’avortement violait également le droit des médecins de pratiquer la médecine comme ils l’entendaient.

La Cour d’appel de l’Arizona a annulé cette décision, rejetant en bloc le raisonnement du tribunal inférieur selon lequel l’interdiction de l’avortement était inconstitutionnelle et déclarant qu’elle pouvait être appliquée.

« Les plaintes des intimés contre les lois sur l’avortement relèvent particulièrement du domaine occupé par la législature et tout problème concernant l’avortement devrait être résolu par cet organe », a déclaré la cour d’appel. “Nous ne pouvons que répéter que nous ne sommes pas une super-législature.”

Moins de trois semaines plus tard, la Cour suprême des États-Unis a statué dans l’affaire Roe et la cour d’appel a annulé son jugement antérieur. La loi est alors définitivement bloquée.

Lors d’une table ronde avec le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra à Phoenix jeudi, la présidente de Planned Parenthood Arizona et CEP Brittany Fonteno a déclaré que le groupe proposerait à nouveau des avortements si le juge se prononçait en leur faveur.

“Ce que nous recherchons vraiment, c’est cette clarté, car nous devons penser à nos fournisseurs”, a déclaré Fonteno.

Bob Christie, l’Associated Press