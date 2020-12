Un juge de l’Alabama a été condamné à quatre ans de prison et condamné à rembourser plus de 72 000 dollars après avoir volé un ancien combattant handicapé et un fonds de justice pour mineurs.

Douglas Lee Patterson, 38 ans, a plaidé coupable le 30 octobre à trois chefs d’accusation: utilisation d’un poste officiel ou d’une fonction à des fins personnelles, exploitation financière des personnes âgées au premier degré et vol de biens au troisième degré.

L’ancien juge de district du comté de Limestone, qui a démissionné de son salaire de 10 800 dollars par mois en juillet, a été condamné mardi.

Il a volé 47 800 $ au Fonds du service des tribunaux pour mineurs du comté de Limestone, désigné pour soutenir les enfants de la région, et à l’ancien combattant invalide Charles Hardy.

On ne sait pas sur quoi Patterson a dépensé l’argent; DailyMail.com a contacté le bureau du procureur général pour obtenir des commentaires. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait pris l’argent, Patterson a répondu à WBRC: «Je ne sais pas.

Il a déclaré plus tôt à la cour qu’il était « profondément plein de remords » et « désolé ». Le juge Steven Haddock lui a dit: « Vos excuses et vos expressions de remords sonnent assez creux. »

Les procureurs affirment que Patterson a rédigé 70 chèques du Fonds des services judiciaires pour mineurs du comté de Limestone dans son rôle de juge, vidant le compte.

Auparavant, il avait admis avoir volé des milliers de personnes à Hardy, qui vivait dans une maison de retraite, dans son rôle d’avocat privé. Hardy est décédé en 2015, mais Patterson a depuis remboursé 22000 dollars à sa fille, rapporte AL.com.

En 2015, Patterson a également volé 601 $ à Rudolph Allen trois ans après sa mort en 2015.

Le juge du comté de Limestone, Robert Baker, a déclaré que le plaidoyer de culpabilité de Patterson « n’était pas le résultat d’une révélation morale, mais plutôt sa tentative d’éviter un procès qui aurait détaillé ses crimes et exposé d’autres détails embarrassants qu’il ne voulait pas rendre publics ».

Le procureur général Steve Marshall a déclaré: « Il est normal que Patterson ait été condamné à une peine sévère pour ses crimes et que nous ayons rendu justice à ses victimes.

« Il a trahi les citoyens du comté de Limestone et a exploité ceux qui lui faisaient confiance, volant les plus vulnérables d’entre nous – les enfants, les handicapés et les personnes âgées. »

Patterson avait été emprisonné pendant 16 ans. Le bureau du procureur général a déclaré que la peine était « divisée pour qu’il purge quatre ans de prison suivis de six ans de probation supervisée ».

Ils ont ajouté: « Patterson est tenu de purger les quatre années de prison, et s’il ne respecte pas les conditions de la probation, il pourrait être condamné à purger le reste des 16 années de prison. »