Un juge de la Nouvelle-Écosse lance une poursuite de 5 millions de dollars pour un différend lié à la vaccination contre la COVID-19

Un juge de la cour provinciale de la Nouvelle-Écosse poursuit la province et un autre juge pour 5 millions de dollars en dommages-intérêts.

Le procès lancé par le juge Rickcola Brinton, 48 ans, met à nu un différend de longue date sur les vaccinations contre le COVID-19.

La poursuite a été déposée à la fin du mois dernier devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et rapportée pour la première fois par allNovaScotia.

Alors que les rumeurs et les questions sur l’absence de Brinton de la salle d’audience circulent depuis des mois, les détails de ce procès sont les premiers à donner une version de ce qui se passait dans les coulisses. Jusqu’à présent, l’explication officielle était que Brinton était en congé médical non précisé.

L’absence de Brinton a conduit au rejet de certaines affaires parce qu’elles n’avaient pas été traité dans les délais qui fait partie d’un problème plus vaste lié aux retards judiciaires.

La question de l’exigence d’une vaccination contre la COVID-19 pour travailler a secoué le pays en 2022, les manifestants paralysant Ottawa pendant des semaines. Le procès des dirigeants de cette manifestation est toujours en cours.

Selon la poursuite de Brinton, en septembre 2021, la juge en chef Pamela Williams a envoyé un courriel aux juges de la cour provinciale en pleine pandémie pour leur demander s’ils seraient prêts à révéler leur statut vaccinal.

Brinton a répondu à cette question générale le 1er octobre 2021.

« J’ai des inquiétudes concernant la confidentialité médicale », a-t-elle écrit.

« Je sais également que les obligations de vaccination et les passeports peuvent avoir un impact disproportionné sur les communautés racialisées. Et en tant que service essentiel, allons-nous créer une société à deux vitesses pour ceux qui ont déjà l’impression que nous ne sommes pas libres de les servir.

Le 7 octobre 2021, selon son procès, Brinton est allée plus loin, affirmant que sa position était « une question de conscience et le résultat d’une contemplation priante ».

Le juge en chef de la Nouvelle-Écosse, Michael MacDonald, applaudit lors de la cérémonie d’habillage du juge Rickcola Brinton pour devenir juge du tribunal provincial et de la famille en mai 2017. (Images East Photography/Bureau exécutif du pouvoir judiciaire de la Nouvelle-Écosse)

En guise de compromis, Brinton lui a proposé de s’auto-tester fréquemment pour le COVID. Williams aurait rejeté cette idée parce que ce n’était pas une option accessible à tout le monde. Williams a proposé que Brinton puisse présider les mises en accusation depuis son domicile, à condition que d’autres juges prennent en charge ses procès. Encore une fois, selon le procès, d’autres juges n’étaient pas disposés à faire cela.

Aucune des allégations contenues dans ce procès n’a été testée devant les tribunaux.

Le 1er novembre 2021, Williams a écrit aux juges :

« Je peux vous informer que seuls des juges entièrement vaccinés seront affectés à siéger dans nos salles d’audience dans un avenir prévisible. Je ne suis pas enclin à faire une déclaration publique à cet effet, mais chacun d’entre vous est libre d’informer le personnel, les avocats et les membres du public que les juges des tribunaux provinciaux siégeant dans les salles d’audience sont entièrement vaccinés. »

Statut vaccinal non divulgué

Vingt-quatre jours plus tard, Williams a publié une déclaration publique affirmant que tous les juges présidents étaient entièrement vaccinés. Entre-temps, Brinton et sa famille ont tous été testés positifs au COVID et elle a subi une période de quarantaine de 10 jours.

Ensuite, selon son procès, « Brinton s’est retrouvée souffrant d’un épuisement et d’une anxiété accablants résultant des actions de Williams ». Son médecin lui a conseillé de s’absenter du travail pendant quatre semaines et d’éviter de lire ses courriels professionnels.

Le 17 décembre 2021, Brinton a écrit à Williams pour lui dire que son médecin lui avait conseillé de prendre encore quatre à six semaines d’arrêt de travail. Le 22 février 2022, Williams a répondu en disant qu’elle n’approuverait pas le congé d’invalidité, à moins que Brinton ne fournisse « la preuve d’un handicap ».

Dans cet e-mail, Williams poursuit en disant que parce que Brinton ne divulguera pas son statut vaccinal, elle sera considérée comme non vaccinée et incapable de présider en personne une salle d’audience. La note conclut : « Malheureusement, je n’aurai d’autre recours que de vous suspendre et de renvoyer l’affaire au Conseil judiciaire. »

L’ancienne juge en chef Pamela Williams a terminé son mandat à ce poste en août. (CBC)

Brinton répond qu’elle bénéficiera d’une invalidité de longue durée. Son médecin fournit une note indiquant que Brinton sera absent de décembre 2021 à au moins la mi-mai 2022.

Le procès prétend que Williams a écrit directement au médecin de Brinton pour lui poser des questions sur son état de santé. Le médecin n’a pas divulgué cette information parce que Brinton ne l’avait pas approuvée.

Dommages émotionnels et mentaux

Le procès affirme que les actions de Williams ont violé les principes d’indépendance et d’impartialité judiciaires et ont également violé les droits de Brinton au respect de la vie privée médicale.

Brinton affirme que les actions de Williams ont causé des dommages émotionnels et mentaux sous forme de stress, de démoralisation, de trahison, d’anxiété et de dépression et constituent de la mauvaise foi et un retrait déguisé. Le procès affirme en outre que les actions de Williams étaient « malveillantes, oppressives et autoritaires ».

Aucun commentaire de la justice

Un porte-parole du système judiciaire de la Nouvelle-Écosse a déclaré qu’il ne répondrait pas à la poursuite. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu’il étudiait toujours le procès mais qu’il ne ferait aucun commentaire sur une affaire portée devant les tribunaux.

Williams a mis fin à son mandat de juge en chef en août, mais entend toujours des affaires à Dartmouth.

Une demande de commentaires de Brinton ou de son avocat n’a jusqu’à présent pas reçu de réponse.