Un juge de la Cour suprême du New Hampshire inculpé pour avoir prétendument interféré avec l’enquête sur son mari

Un juge du plus haut tribunal du New Hampshire a été inculpé pour avoir prétendument tenté d’interférer dans une enquête criminelle sur son mari, a annoncé mercredi le procureur général du New Hampshire, John Formella.

La juge associée de la Cour suprême de l’État, Anna Barbara Hantz Marconi, a été inculpée par un grand jury du comté de Merrimack pour deux crimes et cinq délits, a déclaré Formella dans un communiqué. Marconi est en congé administratif depuis juillet.

Marconi est accusé de deux crimes de classe B : un chef de tentative de tentative d’influence inappropriée et un chef de sollicitation criminelle d’influence inappropriée.

Marconi est également inculpé de cinq délits de classe A : deux chefs de sollicitation criminelle pour abus de position, un chef de sollicitation criminelle d’oppression officielle, un chef d’oppression officielle et un chef d’entrave à l’administration gouvernementale.

« Personne n’est au-dessus des lois, et les preuves dans cette affaire ont nécessité une enquête et une présentation au grand jury », a déclaré Formella.

« La décision d’inculper un juge en exercice de la Cour suprême du New Hampshire n’a pas été prise à la légère, et elle intervient après une délibération minutieuse et réfléchie. J’espère que le public sera rassuré sur le fait que tous les individus, y compris les agents publics, sont traités de manière égale devant la loi », a-t-il ajouté.

Les avocats de Marconi – Richard Guerriero, Jonathan Kotlier et Oliver Bloom – ont déclaré qu’elle était innocente et n’avait violé aucune loi ou règle.

« Nous lutterons contre les accusations dans toute la mesure permise par la loi, en commençant par des requêtes en rejet de l’affaire que nous prévoyons de déposer prochainement », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Nous avons l’intention de combattre ces accusations injustifiées devant les tribunaux, là où le combat devrait avoir lieu, et non dans les médias. »

Un acte d’accusation alléguait que Marconi avait déclaré au gouverneur Chris Sununu que l’enquête sur son mari était le résultat de « préjugés personnels mesquins et/ou politiques ; que les allégations contre Geno Marconi ou l’enquête ultérieure sur lui n’étaient pas fondées ; et/ou que l’enquête sur Geno Marconi devait être conclue rapidement parce qu’elle avait été récusée d’affaires importantes pendantes » devant le tribunal.

Marconi a également été accusé d’avoir sollicité Sununu « pour influencer indûment un ou plusieurs membres du ministère de la Justice du New Hampshire concernant une enquête ».

Geno Marconi est directeur de la division des ports et havres du New Hampshire. Un porte-parole du bureau de Formella a déclaré que l’enquête criminelle sur Geno Marconi était une affaire distincte et restait ouverte et en cours.

Il n’y a eu aucune réponse immédiate à un e-mail envoyé à un assistant de Sununu pour commentaires.

Les crimes de classe B sont passibles de 3 1/2 à sept ans de prison d’État et d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 000 $. Les délits de classe A sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 12 mois dans un établissement correctionnel et d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 $.

L’enquête est terminée, selon Formella, qui a déclaré qu’aucune autre personne n’avait été ciblée et que l’enquête n’avait révélé aucun acte répréhensible commis par quelqu’un d’autre.