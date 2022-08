Un juge de la Colombie-Britannique fustige un groupe de conservation pour avoir utilisé des manifestants comme « chair à canon »

Un juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a accusé un groupe écologiste d’utiliser des manifestants de première ligne comme des “agneaux sacrificiels” pour ériger des barrages de circulation illégaux visant à attirer l’attention sur leur programme de lutte contre le changement climatique en semant le chaos.

Dans une décision brûlantela juge Laura Bakan a condamné avec sursis un homme de 30 ans qui avait participé plus tôt cette année à des manifestations répétées de Save Old Growth.

Bakan a déclaré que Ian Wiltow Schortinghuis était le type de personne “non sophistiquée” que les organisateurs convainquent de se faire arrêter au lieu de ceux qui “tirent les ficelles”.

“C’est une personne dont les attributs personnels sont facilement exploités”, a déclaré Bakan.

“S’ils disent:” Nous allons faire arrêter tant de gens “, c’est comme utiliser des gens comme chair à canon. Ce ne sont généralement pas les stratèges qui sont en première ligne.”

« Une erreur totale de qualification »

Bakan a condamné Schortinghuis en cour provinciale à Richmond à la fin juin après avoir plaidé coupable à trois chefs de méfait et à deux chefs de violation d’un engagement. Le jugement n’a été mis en ligne que récemment.

Save Old Growth est un groupe qui se consacre à mettre fin à l’exploitation forestière des forêts anciennes en Colombie-Britannique. Un porte-parole a rejeté les commentaires de Bakan comme des “spéculations” basées sur les observations de la défense visant à obtenir le meilleur résultat pour l’accusé.

Les manifestants de Save Old Growth ont bloqué le pont commémoratif des ferronniers en avril, entraînant des arrestations. Le groupe affirme qu’un juge qui a accusé le groupe de “préparer” les gens a mal qualifié l’organisation. (Save Old Growth/soumis)

“Je pense que le juge a fait une erreur totale de qualification”, a déclaré Ben Holt, qui sert de coordinateur central.

“Vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir des sentiments blessés à cause de cela, mais ce dont nous avons parlé en interne, c’est que les avocats de la défense doivent faire ce qui est dans le meilleur intérêt de leurs clients.”

La première arrestation de Schortinghuis a eu lieu le 4 avril après que lui et d’autres se soient assis sur le pont du pont commémoratif des ferronniers pendant 30 minutes, bloquant les véhicules en direction du sud et tenant des pancartes. Il a été libéré après avoir signé un engagement de ne plus bloquer la circulation.

Malgré cette promesse, Schortinghuis était l’une des cinq personnes qui ont installé des pylônes, tenu des panneaux Save Old Growth et arrêté la circulation dans les deux sens sur une importante bretelle d’accès à la route transcanadienne quelques jours plus tard.

Il a été libéré sur un autre engagement, qu’il a violé début juin en se tenant au sommet d’une échelle montée à l’entrée du tunnel Massey. Schortinghuis a été expulsé après que la police a escaladé un camion-benne pour le faire tomber.

Il a été contraint de rester en détention provisoire pendant 17 jours.

“Des agneaux sacrifiés pour leurs causes”

Schortinguis a fait des études secondaires et n’a pas de casier judiciaire. Selon la décision, il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de problèmes de santé mentale. Il a été accepté dans un cours de formation en mécanique automobile à partir de cet automne.

“Il semble être le type de personne que ces groupes attirent et utilisent essentiellement comme agneaux sacrificiels pour leurs causes”, a écrit Bakan.

“Sa mère déclare que, selon elle, cela le rend plus vulnérable à être quelque peu” séduit “dans ce genre d’activités. Ces groupes sont sophistiqués, bien organisés et bien financés.”

Le juge a déclaré que ce n’était qu’une «question de temps» avant que les blocages illégaux des routes très fréquentées du Lower Mainland n’entraînent la mort ou des blessures à cause des nerfs effilochés des automobilistes. (Radio-Canada)

Bakan a adressé ses commentaires à la fois à Save Old Growth et à Extinction Rebellion, qui a également organisé des manifestations dans le Lower Mainland.

“[Schortinghuis] a expliqué qu’il s’était senti déprimé à cause de la pandémie et qu’il avait soudainement ressenti un sentiment d’utilité et d’appartenance qui lui manquait”, a déclaré Bakan.

“Je ne veux pas dire que cela soit désobligeant, mais fondamentalement, ces organisations préparent des gens comme M. Schortinghuis.”

Holt, qui fait également face à ses propres accusations de méfait liées aux manifestations de Save Old Growth, a déclaré que tous les membres du groupe étaient prêts à être arrêtés pour leurs convictions.

Il a insisté sur le fait que Schortinghuis n’était pas manipulé.

“C’est une personne assez intelligente. Il est intelligent, il est inquiet, et c’est quelque chose qui a été fait entièrement par lui-même”, a déclaré Holt.

“Ce n’est malheureusement qu’une question de temps”

Dans sa condamnation, Bakan s’est appuyée sur un ensemble de décisions d’autres juges qui ont pesé les conséquences des actions perturbatrices des manifestants contre le changement climatique par rapport à la reconnaissance de leur droit légal à la dissidence.

Elle a convenu qu'”il doit y avoir une responsabilité dans le cadre du système de justice pénale” lorsque la désobéissance civile “porte atteinte ou affecte négativement d’autres citoyens et leur droit de circulation légale et pacifique”.

“Ce n’est malheureusement qu’une question de temps avant que quelqu’un ne soit blessé ou tué pendant l’un de ces blocus illégaux”, a déclaré Bakan.

Le juge a déclaré que les blocages étaient traumatisants pour les personnes ayant des rendez-vous médicaux et les enfants et un public de conducteurs déjà nerveux à cause de la pandémie.

Elle a également noté que “le blocus a provoqué l’envoi de plus de carburant carbonique dans l’atmosphère car les voitures tournaient au ralenti ou étaient déviées et devaient emprunter des itinéraires plus longs”.

Save Old Growth a annoncé la fin des perturbations de la circulation au début de l’été, mais Holt a déclaré que le groupe prévoyait de reprendre ses blocages dans les mois à venir.

“Oui, les gens sont gênés par l’arrêt de la circulation. La circulation s’arrête tout le temps, et c’est toujours gênant. Je ne pense pas que ce soit plus ou moins gênant quand nous le faisons”, a déclaré Holt.

“Ce à quoi nous pesons cet inconvénient est une menace très imminente et très réelle de dégradation du climat, d’une planète invivable.”

Schortinghuis doit effectuer deux ans de probation dans le cadre de sa peine. S’il respecte les conditions, il n’aura pas de casier judiciaire.