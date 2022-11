Un juge de la Colombie-Britannique confirme les amendes imposées à la frontière COVID-19 par un résident de la Californie

Un résident californien qui a traversé à plusieurs reprises la Colombie-Britannique au plus fort de la pandémie de COVID-19 sans satisfaire aux exigences canadiennes en matière de tests PCR a été condamné à payer des milliers de dollars d’amendes qui lui ont été infligées à la frontière.

Richard Alexander Ressel a tenté de contester les lourdes amendes devant le tribunal provincial de Surrey ce mois-ci, arguant qu’il aurait dû être exempté des règles de dépistage du COVID-19 pour des motifs humanitaires parce qu’il était entré au Canada pour rendre visite à sa mère, qui souffrait d’un cancer.

Le juge Kimberley Arthur-Leung n’a pas été influencé, notant que les mesures de voyage d’urgence mises en œuvre par les autorités fédérales plus tôt dans la pandémie “ne permettaient pas une telle exemption”, et que les circonstances de Ressel ne le rendaient pas non plus éligible à d’autres exemptions.

“On n’arrive tout simplement pas librement au milieu d’une pandémie mondiale”, a écrit Arthur-Leung dans sa décision du 19 octobre. “Chaque pays était aux prises avec la propagation du COVID-19, et même le pays où il réside aux États-Unis n’était pas étranger à la mise en place de lois nationales et étatiques pour contrôler la propagation du COVID-19.”

Ressel a été surpris en train d’entrer au Canada sans preuve d’un test PCR négatif à deux reprises l’an dernier, les 12 avril et 11 juin. À l’époque, toute personne traversant la frontière était toujours tenue de présenter les résultats d’un test effectué dans les 72 heures suivant son entrée.

À ces deux occasions, un agent de l’Agence de la santé publique du Canada a informé Ressel des règles et lui a donné la possibilité de faire demi-tour et d’obtenir un test. Ressel, qui est un citoyen canadien avec un passeport canadien valide, a refusé l’offre et a demandé à être autorisé à entrer dans le pays les deux fois.

Lors de sa première visite, Ressel s’est vu imposer une amende de 3 450 $ en vertu de la Loi sur la quarantaine du Canada. Au moment de son deuxième voyage, les responsables étaient de plus en plus préoccupés par la propagation de nouvelles variantes de COVID-19 et avaient augmenté l’amende à 5 750 $.

À chaque occasion, Ressel a également reçu deux tests à domicile à administrer à une semaine d’intervalle et a été mis en quarantaine pendant 14 jours consécutifs. Le résident californien a tenté de faire valoir que ces mesures rendaient superflue l’exigence du gouvernement pour les voyageurs de se présenter avec un test PCR avant l’arrivée.

Arthur-Leung a déclaré que même si cet argument “à première vue semble simpliste et nouveau”, il ne tient pas compte de la gravité de la crise mondiale à ce moment-là. Elle a noté que “d’innombrables” travailleurs de première ligne avaient mis leur vie en danger en faisant leur travail depuis le début de 2020 – y compris ceux qui travaillaient à la frontière.

“Ces personnes, tout au long de la pandémie, ont opéré jour et nuit physiquement face aux voyageurs et aux personnes cherchant à entrer. Il y a une raison pour laquelle un test moléculaire PCR COVID-19 négatif était nécessaire”, a-t-elle écrit.

“M. Ressel était peut-être asymptomatique lors de sa présentation physique à la frontière, cependant, il n’est pas qualifié et n’avait pas la capacité de savoir s’il avait le COVID-19. Toutes les autres personnes se présentant à nos points d’entrée étaient dans le même cas. position.”

Ressel a également déclaré au tribunal qu’il n’était pas au courant de l’exigence de test du Canada lorsqu’il est arrivé à la frontière en avril 2021, bien que le juge ait trouvé cela douteux, d’autant plus qu’il a témoigné qu’il avait « attendu une éternité » pour voir sa mère en raison des ordonnances d’urgence en place.

“M. Ressel a simplement choisi de ne pas respecter la loi”, a écrit Arthur-Leung.

« Les mesures en place sont en constante évolution, tout comme la COVID-19. Toute personne qui se présente à un point d’entrée canadien en tant qu’adulte est tenue de s’assurer qu’elle connaît les exigences qui seront en place et sont en place.”

Le juge a pris en compte la capacité de Ressel à payer les amendes – notant qu’il a une entreprise de terre et de compost qui gagne environ 2 500 $ par mois et est financièrement soutenu par sa famille – et a choisi de réduire la première pénalité à 1 500 $ plus une suramende compensatoire.

La deuxième amende, plus chère, qui a été infligée après que Ressel ait reconnu être au courant des règles, a été intégralement maintenue.