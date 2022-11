Un juge de la Colombie-Britannique annule l’annulation du mariage après avoir découvert qu’une femme se faisant passer pour son ex-femme était un “imposteur”

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kamloops a annulé une annulation de mariage après avoir conclu que la femme qui avait comparu devant lui pour consentir à l’ordonnance était un « imposteur ».

Dans une décision qui, selon lui, était nécessaire – en partie – pour empêcher une « erreur judiciaire », le juge Dennis Hori a annulé la semaine dernière une ordonnance qu’il avait rendue il y a près d’un an après une demande de deux personnes qui se sont identifiées via une « connexion audio à distance ». comme Warren et Gina Zant.

Selon la décisionla vraie Gina Zant “est devenue désemparée” lorsqu’elle a été informée de l’annulation – ce qui aurait signifié la perte de son intérêt pour le régime de retraite de son ex-mari.

“Je ne suis pas en mesure de déterminer, sur la base des éléments de preuve dont je dispose, qui a effectivement comparu à la [annulment] candidature se présentant sous le nom de Gina Elizabeth Zant. Cependant, je suis convaincu que quiconque a assisté au téléphone à cette date était un imposteur”, a écrit Hori.

“Je suis convaincu que lorsqu’un imposteur apparaît à une demande en se présentant comme une partie, sans le consentement de la partie réelle, il existe des motifs suffisants pour annuler les ordonnances rendues lors de la demande.”

Mariage “nul et évité”, selon la correspondance

La décision de Hori fait suite à un ensemble inhabituel de circonstances qui ont vu le juge rejeter “la plupart, sinon la totalité” des représentations de Warren Zant devant le tribunal – dont la moindre n’était pas une affirmation selon laquelle Zant lui-même était mentalement incompétent.

Selon la décision, Warren Zant a épousé la vraie Gina Zant dans les îles Cook tropicales le 27 novembre 1999.

Warren Zant et Gina Zant se sont mariés en 1999 aux Îles Cook, mais ils se sont séparés deux décennies plus tard. (AFP/Getty Images)

Ils se sont séparés près de deux décennies plus tard, déposant un accord de séparation dans lequel ils ont convenu que Gina Zant recevrait des prestations de survivant dans le cadre du régime de retraite des ingénieurs d’exploitation de Warren Zant.

La série de procédures en cours a été lancée l’année dernière lorsque Warren Zant a demandé au tribunal une ordonnance annulant le mariage et retirant Gina Zant “d’être bénéficiaire en vertu de [his] régimes de retraite et d’avantages sociaux.

La demande comprenait une correspondance des îles Cook indiquant que le mariage était “nul et non avenu”.

Un document portant la signature “Gina E. Zant” a également été déposé auprès du tribunal – consentant aux ordonnances que Warren Zant recherchait.

“J’étais pleinement conscient que notre mariage aux Îles Cook [was] pas juridiquement contraignant », lit-on dans le document.

Sur la base de ces informations et des assurances des deux personnes qui ont comparu par téléphone en tant que Warren et Gina Zant, Hori a accordé l’annulation, ainsi que l’ordonnance mettant fin au droit de Gina Zant d’être la bénéficiaire de la pension de Warren Zant.

Véritable ex-femme “ignorant toute procédure judiciaire”

C’était le 24 novembre 2021.

Warren Zant a envoyé une copie de l’ordonnance d’annulation au régime de retraite des ingénieurs d’exploitation deux mois plus tard.

Ensuite, l’administrateur du régime de retraite du régime de retraite des ingénieurs d’exploitation a appelé la vraie Gina Zant – qui a déclaré qu’elle “n’était au courant d’aucune procédure judiciaire”.

Un certain nombre de documents déposés à l’appui de la demande d’annulation du mariage de Warren Zant ont fait l’objet d’un examen minutieux. Un officier de l’état civil des mariages, des naissances et des décès des îles Cook a déclaré que les documents qui lui étaient attribués étaient une “fraude”. (Shutterstock)

Selon la décision de Hori, un certain nombre de personnes différentes prétendant représenter Zant ont depuis comparu lors d’une série d’audiences avec la vraie Gina Zant et un avocat du régime de retraite.

En cours de route, les documents à l’appui de la demande d’annulation initiale de Warren Zant ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Ils incluent des e-mails prétendument écrits par un responsable des îles Cook affirmant que, selon les lois de la nation du Pacifique Sud : “ce mariage est une fraude ou totalement annulé, il n’existe pas”.

Le responsable principal du registre des naissances, des décès et des mariages du pays a envoyé un e-mail à la vraie Gina Zant pour dire que la correspondance qui lui était attribuée était “des documents frauduleux que vous n’avez pas [receive] de moi.”

Hori a également conclu que la personne devant laquelle Warren Zant avait prêté ses affidavits à Chetumal, au Mexique, n’était pas autorisée à commander des affidavits à utiliser au Canada.

Enrique Alejandro Alonso Serrato était censé être « un commissaire chargé de prendre des affidavits pour l’ambassade du Canada ».

Mais il ne figurait sur aucune liste d’avocats et de notaires publics sur le site Web du gouvernement, et l’ambassade a confirmé au personnel des pensions que non seulement ils n’employaient pas Serrato, mais qu’ils n’avaient pas de bureau à Chetumal.

L’ex-mari n’est pas mentalement incompétent, selon le juge

Agissant en son propre nom, la vraie Gina Zant a affirmé qu’elle était “choquée” d’apprendre que son mariage avait été annulé et que ses intérêts dans la pension de Warren Zant avaient été annulés.

“J’ai donné aux représentants de Warren Zant la possibilité de contre-interroger Gina Zant”, a écrit Hori.

“Cependant, ils ne l’ont pas fait.”

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kamloops a annulé une ordonnance antérieure annulant un mariage. Il a également refusé de déclarer l’homme qui avait fait la demande mentalement incompétent. (Radio-Canada)

Sur la base de ces faits, Hori a annulé sa précédente ordonnance d’annulation.

Le juge a également rejeté la demande de Warren Zant pour une ordonnance “confirmant l’incompétence juridique de Warren Thomas Zant en raison de sa santé mentale” parce qu’elle était basée sur des preuves “non fiables” de témoins “manquant de crédibilité”.

Hori a déclaré qu’il n’était “pas prêt à accepter que Warren Zant soit mentalement incompétent” – soulignant que si Zant avait été mentalement incompétent, il n’aurait pas pu demander l’ordonnance d’annulation en premier lieu.

L’affaire était «très troublante»: avocat du régime de retraite

David Paul, l’avocat qui a représenté le régime de retraite, a déclaré que l’affaire était “très troublante”.

Il a déclaré que son client et la vraie Gina Zant étaient “très satisfaits” de la décision de Hori, mais que la situation semble être quelqu’un qui profite des mesures extraordinaires que les tribunaux ont prises pour garantir l’accès à la justice pendant la pandémie.

“Malheureusement, bien que ces procédures aient connu un succès écrasant, elles ont également permis à certaines personnes malveillantes d’utiliser les lacunes de ces programmes à distance à des fins néfastes”, a-t-il déclaré.

“Je pense que cette affaire et d’autres affaires portées devant les tribunaux donneront à la profession juridique une raison d’examiner comment nous pouvons encore améliorer notre système pour prévenir des cas comme celui-ci à l’avenir.”

Les parties seront de retour devant le tribunal en janvier lorsque Paul annoncera qu’il présentera une demande de dépens.

“Je soutiens que le demandeur doit faire face à des répercussions personnelles pour ce type de conduite”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il doit également y avoir un message fort aux personnes partageant les mêmes idées que notre système de justice est basé sur des principes d’honnêteté et qu’il y a de graves conséquences en cas de conduite frauduleuse.”