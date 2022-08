Un juge de la Colombie-Britannique accuse Save Old Growth d’utiliser des manifestants bénévoles comme des « agneaux sacrificiels »

Un juge de la Colombie-Britannique a critiqué sévèrement le groupe d’activistes écologistes Save Old Growth dans une récente décision de condamnation d’un de ses manifestants.

Ian Wiltow Schortinghuis, 30 ans, a plaidé coupable à trois chefs de méfait et à deux chefs de manquement à un engagement pour son implication dans trois barrages routiers Save Old Growth dans la région métropolitaine de Vancouver entre le 27 avril et le 13 juin.

Le groupe occupe les principales routes et autoroutes de la province depuis janvier dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette fin à l’exploitation forestière de toutes les forêts anciennes.

Dans sa décision du 30 juin, la juge Laura Bakan a conclu que le plaidoyer de culpabilité précoce de Schortinghuis et la « véritable » démonstration de remords étaient des facteurs atténuants dans la détermination de sa peine. Bakan a également noté que Schortinghuis souffre d’un trouble déficitaire de l’attention et de troubles d’apprentissage et qu’il est sans emploi stable depuis le début de la pandémie, ce qui le rend “plus vulnérable à être quelque peu” séduit “dans ce type d’activités”.

Bakan a déclaré qu’à son avis, des organisations comme Save Old Growth attiraient des volontaires à leur cause et les utilisaient ensuite comme “agneaux sacrificiels” ou “chair à canon”.

“Je trouve cette conduite répréhensible car ils se cachent derrière les personnes qui sont venues avant moi, de bonnes personnes et des gens comme M. Schortinghuis qui dit que ces groupes lui ont donné un sens et un sentiment d’appartenance”, a déclaré Bakan.

Elle a également noté qu’une fois inculpés, les manifestants se retrouvent souvent sans avocats professionnels pour plaider leur cause.

« Je pense que c’est la première fois ou l’une des premières fois qu’il y a un avocat plutôt qu’un étudiant en droit, et cela désavantage ces personnes, car il y a, dans mon cas, toujours un avocat de la Couronne très expérimenté et bon qui se spécialiser dans ces domaines.

Le ministère public a demandé une peine d’emprisonnement d’un jour et un casier judiciaire pour refléter le temps passé par Schortinghuis en détention provisoire, ainsi que 18 mois de probation.

Bakan a cependant décidé de donner à Schortinghuis la possibilité d’effacer son record. Elle l’a condamné à 24 mois de probation et 125 heures de travaux d’intérêt général après quoi, s’il a respecté ses conditions, Schortinghuis repartira avec un casier vierge.

Il est interdit à Schortinghuis de bloquer ou d’entraver la circulation en Colombie-Britannique pendant cette période.

