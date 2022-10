Un juge de la Caroline du Nord suspend le shérif enregistré dénigrant les employés noirs

WHITEVILLE, Caroline du Nord (AP) – Un juge de Caroline du Nord a suspendu un shérif qui a été enregistré appelant des employés noirs par des noms désobligeants et disant qu’ils devraient être licenciés.

La suspension du shérif du comté de Columbus Jody Greene mardi intervient après que le procureur de district Jon David a demandé sa destitution, alléguant que Greene s’était livré au profilage racial d’employés personnellement et par l’intermédiaire de ceux sous son commandement, a rapporté WECT-TV. Le juge de la Cour supérieure Douglas B. Sasser a suspendu Greene jusqu’à ce qu’une audience puisse avoir lieu sur la requête en révocation.

David, le procureur de district des comtés de Bladen, Brunswick et Columbus, a déclaré la semaine dernière qu’il avait demandé au State Bureau of Investigation d’enquêter sur les allégations d’entrave à la justice au sein du bureau du shérif, mais a refusé de donner plus de détails. Le SBI a confirmé la demande, mais a refusé de commenter davantage ce qu’il a appelé une enquête en cours.

“Le défendeur a commis une faute intentionnelle et une mauvaise administration dans ses fonctions”, a écrit David dans la pétition. “Les actes commis par le défendeur… constituent de la corruption dans l’exercice de ses fonctions.”

L’appel de 2019 au capitaine de l’époque. Jason Soles est venu peu de temps après que Greene ait battu de justesse l’ancien shérif Lewis Hatcher, qui est noir. Soles agissait temporairement en tant que shérif à l’époque en raison d’un accord négocié par un tribunal qui empêchait Greene d’assumer les fonctions du bureau pendant que les responsables électoraux examinaient le concours, qui a finalement été décidé par moins de 40 voix.

Lors de l’appel, Greene, qui est blanc, a déclaré qu’il pensait que quelqu’un dans le bureau du shérif divulguait des informations à Hatcher, a rapporté la station.

“J’en ai marre. J’en ai marre de ces Black (explétifs) », a déclaré Greene. « Je vais nettoyer la maison et en finir. Et nous allons commencer à partir de là.

Greene a également été enregistré comme disant: “Chaque Noir que je connais, vous devez le virer pour commencer, c’est un serpent.”

Plusieurs officiers noirs occupant des postes de direction ont ensuite été rétrogradés ou licenciés. WECT-TV a rapporté que deux officiers noirs faisaient partie du groupe d’officiers de haut rang du shérif précédent, connus sous le nom d’état-major de commandement, mais qu’un capitaine a été licencié et qu’un lieutenant a été rétrogradé après l’assermentation de Greene. Un autre sergent noir a déclaré qu’il avait été licencié peu de temps après. Greene a été élu. La station a rapporté que plusieurs adjoints noirs semblent rester dans le bureau du shérif à des postes inférieurs au niveau du personnel de commandement.

Greene a publié la semaine dernière une déclaration affirmant que l’enregistrement d’un appel téléphonique de 2019 obtenu par la chaîne de télévision avait été modifié ou modifié. Mais il n’a pas nié dans la déclaration qu’il était sur l’appel ou qu’il a fait les déclarations.

L’enregistrement a été donné à la station par un ancien capitaine de shérif qui se présente maintenant contre Greene pour être shérif. Situé à environ 193 km au sud-est de Raleigh, le comté de Columbus compte environ 50 000 habitants et est composé d’environ 63 % de blancs et 30 % de noirs.

L’audience sur la requête en révocation est prévue pour le 24 octobre.

The Associated Press