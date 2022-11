Un juge de Joliet obtient une affectation à la Cour suprême des États-Unis – Shaw Local

Le juge Robert M. Dow Jr., un résident de Joliet, deviendra le conseiller du juge en chef de la Cour suprême des États-Unis.

Dow est juge fédéral auprès du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois à Chicago depuis 2007.

Le juge Robert M. Dow, Jr.

Il assumera ses nouvelles fonctions de conseiller du juge en chef John G. Roberts Jr. le 5 décembre, selon un communiqué de presse de la Cour suprême. La nomination de Dow a été annoncée en octobre. Il remplace Jeffrey Minea, qui a pris sa retraite en septembre après 16 ans en tant que conseiller.

“Je suis reconnaissant au juge en chef Roberts de l’opportunité de le servir, ainsi que la Cour suprême et le pouvoir judiciaire dans ce nouveau rôle”, a déclaré Dow dans le communiqué. “C’est un honneur et un privilège de succéder à Jeffrey Minear après son long et très réussi mandat de conseiller.”

Dow servira de chef de cabinet de Roberts, travaillant sur les politiques et initiatives de la Cour suprême, selon le communiqué.

“Le conseiller soutient le juge en chef en tant que chef de la magistrature fédérale, travaillant en partenariat avec les cadres des tribunaux et les juges sur les questions d’administration judiciaire, et en tant que liaison avec les pouvoirs exécutif et législatif sur les questions affectant la cour”, selon le communiqué. « Le conseiller représente le juge en chef dans les relations avec les organisations judiciaires, les tribunaux étrangers et les dignitaires en visite.

Dow assistera également Roberts dans ses responsabilités non judiciaires, notamment en tant que chancelier de la Smithsonian Institution.

Le juge en chef des États-Unis John Roberts vu alors qu’il était assis avec d’autres juges de la Cour suprême pour un portrait de groupe.

(fichier AP)

“Je suis heureux que le juge Dow ait accepté mon invitation à aider ce tribunal et les tribunaux à travers le pays dans leur important travail”, a déclaré Roberts dans le communiqué. “Il est bien préparé pour assumer ces nouvelles responsabilités, et je me réjouis à la perspective d’une relation longue et productive.”

Dow vit dans le quartier de la cathédrale de Joliet. Il est diplômé en 1983 de la Joliet Catholic Academy.

Il était un boursier Rhodes qui a obtenu son diplôme en droit de la Harvard Law School après avoir obtenu un baccalauréat en histoire et en sciences politiques de l’Université de Yale. Dow est diplômé de Yale en 1987 summa cum laude. Dow a obtenu des diplômes en relations internationales à l’Université d’Oxford, qu’il a fréquentée grâce à une bourse Rhodes.

Le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis vu à Washington DC

(fichier AP)

Dow est président du Comité consultatif sur les règles civiles de la Conférence judiciaire. Il a été président du comité consultatif sur les règles de circuit pour le septième circuit de 2012 à 2018. Dow a siégé par désignation à la Cour d’appel des États-Unis pour les sixième et septième circuits. Il est membre de l’American Law Institute.

Avant de devenir juge fédéral, Dow était associé du cabinet d’avocats de Chicago Mayer Brown, où il était membre des groupes de pratique Appel, Cour suprême et Télécommunications du cabinet.

Il enseigne également les litiges complexes en tant que professeur auxiliaire à la Northwestern University Law School.