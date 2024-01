Un juge de Floride rejette le procès de Disney contre DeSantis

Un juge du tribunal de district de Floride a rejeté mercredi le procès intenté par Disney contre le gouverneur Ron DeSantis concernant la perte d’un district de planification de longue date, jugeant que Disney n’avait pas qualité pour intenter une action en justice.

Le juge Allen Winsor du tribunal du district nord de Floride a déclaré que les allégations de préjudice de Disney résultant de la nomination de membres du conseil d’administration d’un nouveau district créé par les législateurs de Floride appartenaient au passé.

Disney n’a pas non plus réussi à démontrer les dommages résultant d’actions spécifiques que le nouveau conseil d’administration a prises ou prendra en raison du contrôle présumé du gouverneur sur celui-ci, a écrit le juge.

“En fait, Disney n’a allégué aucun préjudice spécifique résultant d’une action du conseil d’administration”, a déclaré Winsor.

Winsor a été nommé par le président de l’époque, Donald Trump, en 2018 et a prêté serment en 2019.

Un porte-parole de Disney a publié une déclaration suite à la décision :

« Il s’agit d’une affaire importante ayant de graves implications pour l’État de droit, et elle ne s’arrêtera pas là. Si rien n’est contesté, cela créerait un dangereux précédent et permettrait aux États d’utiliser leurs pouvoirs officiels comme une arme pour punir l’expression de points de vue politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord. Nous sommes déterminés à faire avancer notre cause.

Les origines du procès résident dans la bataille autour de l’adoption d’un projet de loi, signé par DeSantis à l’été 2022, qui limitait la discussion sur le genre et la sexualité dans les écoles. Surnommé le projet de loi « Ne dites pas gay » par ses opposants, le projet de loi limitait l’enseignement de ces matières à la 3e année et au-dessus.

L’ancien PDG de Disney, Bob Chapek, s’est prononcé contre le projet de loi suite à l’opposition virulente des employés de Disney sur les réseaux sociaux.

En réponse, les législateurs de l’État de Floride ont commencé à prendre des mesures pour démanteler ce qui était alors connu sous le nom de Disney’s Reedy Creek Improvement District, la zone de planification sur laquelle il maintenait un contrôle de facto depuis la fin des années 1960. Ce contrôle a permis à l’entreprise d’apporter des modifications aux bâtiments et aux infrastructures dans et autour de Walt Disney World.

En février 2023, le législateur a effectivement supprimé le contrôle de Disney sur Reedy Creek, le renommant Central Florida Tourism Oversight District et nommant cinq responsables soutenus par DeSantis pour siéger au conseil d’administration nouvellement créé.

Disney a ensuite intenté une action en justice, affirmant que DeSantis et le législateur avaient dissous Reedy Creek en représailles et en violation des droits de la société liés au premier amendement. Une poursuite distincte déposée par Disney alléguait que le nouveau district de surveillance ne parvenait pas à conserver correctement les dossiers.

En décembre, l’Associated Press signalé qu’environ 50 des quelque 370 employés avaient quitté le Central Florida Tourism Oversight District depuis sa prise de contrôle, “ce qui fait craindre que des décennies de connaissances institutionnelles ne disparaissent avec eux, ainsi qu’une réputation de gouvernement bien géré”.