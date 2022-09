Un juge de Floride fait face à des critiques à la suite d’une ordonnance dans l’affaire Trump

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – La juge de district américaine Aileen Cannon fait face à de vives critiques après sa décision cette semaine d’accéder à une demande de l’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump pour qu’un arbitre indépendant examine les documents obtenus lors d’une perquisition du FBI dans sa propriété en Floride. mois.

Cannon a autorisé lundi un expert juridique extérieur à examiner les dossiers pris lors de la perquisition du 8 août à Mar-a-Lago dans le cadre d’une enquête sur la rétention inappropriée par Trump de documents sensibles de la Maison Blanche. L’expert aurait le pouvoir d’éliminer tout matériel qui pourrait être protégé par des revendications de privilège avocat-client ou de privilège exécutif.

L’ordre est venu malgré les objections vigoureuses du ministère de la Justice, qui a déclaré qu’un soi-disant maître spécial n’était pas nécessaire en partie parce que les fonctionnaires avaient déjà terminé leur examen des documents potentiellement privilégiés.

Cette décision a été applaudie par les partisans de Trump qui cherchaient à vérifier l’enquête du gouvernement. Mais d’autres disent que Cannon a accordé une déférence indue à l’ancien président et a inutilement suspendu certains travaux d’enquête du ministère de la Justice. Ils disent qu’elle a ralenti l’élan de l’enquête fédérale sur d’éventuelles violations de la loi sur l’espionnage.

Le ministère de la Justice n’a pas indiqué s’il ferait appel, bien qu’il y ait des raisons pour lesquelles il pourrait ne pas être impatient de le faire, notamment par crainte de retarder davantage l’enquête ou de produire une jurisprudence qu’il juge défavorable pour de futures enquêtes, a déclaré Brandon. Fox, un avocat de la défense de Los Angeles et ancien procureur fédéral.

Quoi qu’il en soit, a-t-il dit, l’opinion de Cannon crée une perception de «deux systèmes de justice».

“Le système de justice pénale est mis en place pour essayer de s’assurer que tout le monde est responsable de la même manière pour les crimes présumés qu’il a commis”, a déclaré Fox. “Ici, il semble que M. Trump bénéficie d’un avantage spécial” en tant qu’ancien président.

L’ancien procureur général de Trump, William Barr, a déclaré mardi à Fox News que l’opinion était “profondément erronée à plusieurs égards”.

Juge fédérale peu connue nommée à la magistrature il y a deux ans par Trump, l’ordonnance de lundi a été de loin la décision la plus importante de sa carrière, plaçant l’ancienne procureure fédérale d’origine colombienne au centre d’un débat juridique frémissant sur les limites du privilège exécutif. et le pouvoir présidentiel.

Cannon est le juge fédéral le moins ancien du district sud de la Floride, où cinq des 16 juges actifs ont été nommés par Trump. Selon les règles du tribunal, les affaires telles que la demande spéciale de maître sont “assignées sur une base de rotation aveugle… à un juge chargé d’entendre les affaires dans la division à laquelle l’affaire a été attribuée”.

Au cours de ses sept années environ en tant qu’assistante du procureur américain, Cannon a travaillé principalement au bureau du procureur américain à Fort Pierce, en Floride, qui fait partie du même district fédéral que Miami, mais à environ 130 miles (209 kilomètres) au nord. Les cas là-bas ne reçoivent généralement pas le même genre d’attention que ceux des zones les plus densément peuplées et les plus médiatiques autour de Miami.

À partir de 2013, Cannon a poursuivi 41 affaires dans le cadre de la Division des crimes majeurs, traitant plus tard les appels des condamnations pénales et des peines.

L’un d’entre eux impliquait un accusé dans un important stratagème de Ponzi de 800 millions de dollars qui a fait appel sans succès de ses nombreuses condamnations pour fraude devant la 11e US Circuit Court of Appeals basée à Atlanta. Son avocat adverse dans cette affaire, l’avocat de longue date de la défense de Miami, Richard Klugh, a décrit Cannon comme “très brillant et talentueux” et juste envers la défense.

“Je n’ai rien vu que je puisse qualifier d’autre qu’un bon avocat et aucun parti pris politique”, a déclaré Klugh, ajoutant qu’il avait travaillé sur des affaires traitées par Cannon en tant que juge fédéral bien qu’il n’ait pas comparu dans sa salle d’audience.

« Elle est connue pour offrir un processus et des audiences équitables. Vous aimez quelqu’un qui vous écoute réellement », a-t-il déclaré.

Née à Cali, en Colombie, en 1981, alors que son père travaillait dans la publicité en Amérique du Sud et en Amérique latine, Cannon est arrivée aux États-Unis dans son enfance, obtenant finalement son diplôme de l’Université Duke en 2003.

Au cours de ses années universitaires, Cannon a écrit une série d’articles pour El Nuevo Herald, un journal de langue espagnole du sud de la Floride appartenant au Miami Herald. Selon une liste d’articles fournie au Comité judiciaire du Sénat, Cannon a écrit principalement sur des sujets liés à la santé et à la culture.

Après avoir obtenu un diplôme de l’Université du Michigan en 2007, Cannon a travaillé pour le juge de district américain Steven M. Colloton à la Cour d’appel des États-Unis pour le 8e circuit. Elle a ensuite travaillé dans un cabinet privé à Washington pendant trois ans avec l’éminent cabinet d’avocats international Gibson Dunn & Crutcher.

La question de la loyauté envers Trump a fait surface lors de son processus de confirmation au Sénat en 2020, lorsque la sénatrice démocrate Dianne Feinstein de Californie a demandé par écrit si Cannon avait eu «des discussions avec qui que ce soit – y compris, mais sans s’y limiter, des individus à la Maison Blanche, à le ministère de la Justice, ou tout autre groupe extérieur – sur la loyauté envers le président Trump ? »

“Non”, fut la simple réponse de Cannon.

Bien sûr, être un juge nommé par Trump ne garantit en aucun cas de trancher des affaires en sa faveur.

En mai, par exemple, le juge de district américain Timothy J. Kelly – nommé par Trump en 2017 – a autorisé le panel de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole du 6 janvier à obtenir les données de courrier électronique marketing du Comité national républicain menant à la violence, rejetant les affirmations selon lesquelles les pratiques du comité n’étaient pas appropriées. D’autres juges nommés par Trump se sont prononcés en faveur du travail du panel.

Mais l’opinion de Cannon dans cette affaire, et ses réflexions sur la possibilité d’un “atteinte à la réputation” causée à Trump en cas d’inculpation, ont attiré l’attention sur ses antécédents judiciaires.

La réponse initiale de Cannon à la demande spéciale du maître, dans laquelle elle a demandé à l’équipe Trump plus de clarté sur ce qu’ils voulaient qu’elle fasse exactement et pourquoi ils pensaient qu’elle pourrait avoir compétence, a suggéré un certain scepticisme. Mais quelques jours plus tard, elle a suivi avec une nouvelle ordonnance dans laquelle elle a déclaré que c’était son “intention préliminaire” de nommer un maître spécial mais qu’elle donnerait d’abord au ministère de la Justice l’occasion de s’y opposer.

Depuis 2005, Cannon est membre de la Federalist Society, une organisation juridique conservatrice qui a défendu les juges nommés par Trump, notamment les juges de la Cour suprême Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

Lors de son audience de confirmation de juillet 2020, la procureure de l’époque a noté que sa mère “avait dû fuir le régime répressif de Castro en quête de liberté et de sécurité”, quittant Cuba à l’âge de 7 ans.

“Merci de m’avoir appris la bénédiction qu’est ce pays et l’importance de garantir l’état de droit pour les générations à venir”, a déclaré Cannon, s’adressant à sa mère.

Kinnard a rapporté de Columbia, Caroline du Sud et Tucker a rapporté de Washington.

Meg Kinnard, Curt Anderson et Eric Tucker, Associated Press