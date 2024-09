Un juge de Caroline du Nord n’interdira pas l’utilisation des identifiants numériques des universités pour voter

RALEIGH, Caroline du Nord — Un juge de première instance de Caroline du Nord a refusé jeudi une demande du Parti républicain visant à empêcher les étudiants et les employés de l’université publique phare de l’État de pouvoir présenter une pièce d’identité numérique pour se conformer à une loi largement nouvelle sur l’identification avec photo.

Le juge Keith Gregory de la Cour supérieure du comté de Wake a rejeté une ordonnance de restriction temporaire demandée par le Comité national républicain et le GOP de l’État, selon un compte rendu judiciaire en ligne publié après une audience. La décision peut faire l’objet d’un appel.

Les groupes poursuivi en justice la semaine dernière de mettre un terme à l’utilisation de la carte mobile UNC One Card à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill comme pièce d’identité, affirmant que la loi de l’État autorise uniquement le Conseil d’État des élections à approuver les cartes physiques.

La carte mobile UNC One Card était approuvé le 20 août par la majorité démocrate du conseil, marquant la première identification de ce type publiée à partir du smartphone de quelqu’un et que le conseil a approuvée.

Le Comité national démocrate et un groupe d’étudiants de l’UNC-Chapel Hill se sont joints au conseil d’administration devant le tribunal pour s’opposer à l’ordonnance de restriction. Ils ont déclaré que le conseil avait à juste titre déterminé que l’identité numérique répondait aux exigences de sécurité et de photographie fixées par la loi de l’État pour être éligible.

Dans leurs mémoires juridiques, ils ont également déclaré que rien dans la loi n’empêchait l’approbation d’une carte non physique. Les avocats du DNC ont écrit que le fait d’empêcher son utilisation pourrait semer la confusion, voire priver de leurs droits jusqu’à 40 000 personnes qui travaillent ou fréquentent l’école.

La carte mobile UNC One Card est désormais la carte d’identité par défaut délivrée sur le campus, bien que les étudiants et les employés permanents puissent toujours obtenir une carte physique à la place pour une somme modique. L’école a annoncé cette semaine qu’elle créerait des cartes physiques gratuitement pour les étudiants et le personnel qui souhaitent en utiliser une comme carte d’électeur physique.

Les électeurs peuvent déjà choisir de fournir des pièces d’identité avec photo de plusieurs grandes catégories, notamment leur permis de conduire, leur passeport et leur carte d’identité militaire. Le conseil a également approuvé plus de 130 types de cartes d’identité traditionnelles d’étudiants et d’employés qui, selon lui, remplissent les conditions requises pour voter en 2024, y compris la carte d’identité physique de l’UNC-Chapel Hill. Seules les informations d’identification mobiles de l’UNC-Chapel Hill sur les téléphones Apple ont été approuvées par le conseil.

Les républicains ont déclaré dans leur plainte qu’ils craignaient que l’approbation de l’identification mobile « puisse permettre à des centaines ou des milliers d’électeurs non éligibles » de voter. Ils ont fait valoir qu’une carte électronique était plus facile à modifier et plus difficile à examiner pour un employé de bureau de vote.

La Caroline du Nord est un État clé pour l’élection présidentielle, où les courses à l’échelle de l’État sont généralement très serrées.

Cette décision intervient alors que des millions de personnes qui envisagent de voter aux élections d’automne n’ont pas eu à présenter de pièce d’identité en vertu de la loi de l’État. Loi sur l’identification des électeurs de 2018. Des contestations judiciaires ont fait que le mandat n’a pas été exécuté la première fois jusqu’à la faible participation élections municipales en 2023.

Alors que le vote anticipé en personne commence le 17 octobre, les premiers bulletins de vote par correspondance demandés devraient être déposés sera diffusé à partir de vendredi Les électeurs militaires et étrangers pourront voter par correspondance en début de semaine prochaine. Les électeurs absents doivent également fournir une copie d’une pièce d’identité avec leur bulletin de vote complété ou remplir un formulaire expliquant pourquoi ils n’en ont pas.