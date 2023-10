Un juge dans un procès pour fraude impose un silence après que Trump ait attaqué l’assistant du juge

Le juge a déclaré qu’il avait averti Trump lundi « officieusement » de faire de tels commentaires, mais que Trump l’avait ignoré. Après que Trump ait publié le matériel en ligne mardi, Engoron lui a ordonné de supprimer le message – et il a rapidement disparu du site de médias sociaux de Trump, Truth Social.

« Considérez cette déclaration comme un silence interdisant à toutes les parties de publier, d’envoyer des courriers électroniques ou de parler publiquement d’un membre de mon personnel », a déclaré Engoron. « Le non-respect de cet ordre entraînera de graves sanctions. »

Plus tôt mardi, Trump a publié un message alléguant que Greenfield « mène cette affaire contre moi ». Le message a été extrait d’un compte sur X comptant moins de 200 abonnés. Trump a ensuite établi un lien vers un compte Instagram pour la campagne de Greenfield pour un poste de juge au tribunal civil de Manhattan.

« Quelle honte ! Cette affaire doit être classée immédiatement !! Trump a ajouté. Il a également publié une photo d’elle aux côtés du chef de la majorité au Sénat. Chuck Schumer et l’a qualifiée de «petite amie de Schumer».

Quelques minutes plus tard, la campagne de Trump a envoyé sa publication sur les réseaux sociaux par courrier électronique.

Trump a publié la déclaration concernant Greenfield alors que le procès en était encore à sa séance du matin. Peu après la pause du déjeuner, le juge a rappelé les parties, sans permettre aux journalistes de rentrer. L’audience a repris après la pause déjeuner et un retard de 45 minutes.

Depuis le début du procès lundi matin, Greenfield est assise immédiatement à droite d’Engoron, ce qui la place directement face à Trump. Elle reprit ce même siège mardi après-midi, tandis qu’Engoron lisait l’ordre de bâillon.

Trump, ses fils adultes et ses entreprises sont poursuivis en justice pour des amendes pouvant aller jusqu’à 250 millions de dollars en raison de ce que les autorités new-yorkaises qualifient de fraude commerciale persistante.

Greenfield a joué un rôle de premier plan dans les procédures de longue durée liées à la Trump Organization, en particulier lors du prélude à l’affaire en cours l’année dernière, lorsque le procureur général de New York, Tish James, qui a intenté une action civile pour fraude, a cherché à forcer Trump et ses enfants à Donald Jr. et Ivanka témoigneront de leurs objections. James s’est également plaint du fait que les entreprises de Trump traînaient les pieds en réponse aux assignations à comparaître.

La greffière a pris une part active à ces procédures, Engoron se tournant souvent vers elle pour interroger les avocats de chaque partie. De plus, le juge concluait rarement une audience sans consulter Greenfield sur les questions en suspens qu’il souhaiterait peut-être soulever avec les parties.

La décision d’Engoron arrive au moment précis où un juge fédéral de Washington, DC, évalue la demande des procureurs d’imposer un silence plus sévère à l’encontre de Trump, qu’ils ont accusé d’avoir harcelé et intimidé à plusieurs reprises des témoins, entaché le groupe de jurés de DC et alimenté les menaces contre les procureurs et le tribunal.

La juge de district américaine Tanya Chutkan a prévu une audience le 16 octobre pour examiner l’affaire. Trump, bien qu’il ait été informé que les procureurs cherchaient à obtenir une ordonnance de silence, a publié une série d’attaques sur les réseaux sociaux contre des témoins clés dans le procès fédéral intenté contre lui par l’avocat spécial Jack Smith, basé à Washington, DC. Ses attaques les plus pointues ont visé l’ancien président de l’état-major interarmées, Mark Milley, qui devrait témoigner contre lui dans ses deux affaires fédérales.