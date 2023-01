Un juge croisé teste les limites de la liberté d’expression au Brésil

Commentez cette histoire Commenter

SAO PAULO – Avec sa robe de type Batman, sa carrure athlétique et sa tête chauve, le juge de la Cour suprême du Brésil Alexandre de Moraes a une silhouette imposante. Pour certains, ses actions sur le banc sont plus intimidantes. Quoi que ce soit enquête sur l’ancien président Jair Bolsonaroarrêtant des manifestants sur la base de preuves minces ou bannissant ses partisans d’extrême droite des réseaux sociaux, de Moraes poursuit agressivement ceux soupçonnés de saper la fragile démocratie brésilienne.

Dans le sillage de ce mois-ci attaque contre le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême du Brésil par une foule de partisans de Bolsonaro cherchant à renverser les récentes élections, le rôle de de Moraes en tant que principal courtier du pouvoir judiciaire s’est encore élargi. Certains accusent de Moraes d’outrepasser au nom de la protection de la démocratie brésilienne contre la double menace de la violence politique et de la désinformation. D’autres considèrent ses tactiques impétueuses comme justifiées par des circonstances extraordinaires.

“Notre démocratie est dans une situation de risque extrême, il est donc compréhensible que certaines restrictions exceptionnelles soient mises en place”, a déclaré Juliana Cesario Alvim, professeur de droits de l’homme à l’Université fédérale de Minas Gerais qui a étudié les décisions de la Cour suprême. “Mais cela ne signifie pas qu’il ne devrait pas y avoir de critiques sur la façon dont ces cas sont traités.”

Définir les limites de la liberté d’expression n’est pas seulement une énigme au Brésil. Aux États-Unis, certains conservateurs considèrent la modération du contenu des médias sociaux comme de la censure. Certains libéraux disent que l’on ne fait pas assez pour éradiquer la haine, la violence et la désinformation.

Au Brésil, les fidèles de Bolsonaro qui disent que de Moraes muselle l’expression ont récemment gagné le soutien – et le mégaphone des médias sociaux – du journaliste lauréat du prix Pulitzer Glenn Greenwald, qui réside au Brésil.

Contrairement aux États-Unis, où le premier amendement est un texte presque sacré enseigné dans tous les collèges, la constitution brésilienne est plus lourde. Rédigé au lendemain de la dictature militaire de 1964-1985, il contient une longue liste d’objectifs ambitieux et d’interdictions contre des crimes spécifiques tels que le racisme et, plus récemment, l’homophobie. Mais la liberté d’expression n’est pas absolue, selon Jane Reis, juge fédérale et professeur de droit à Rio de Janeiro.

Pourtant, certaines des décisions de de Moraes ont soulevé des sourcils – même parmi ses défenseurs. En août, il a autorisé des mandats de perquisition ciblant les chefs d’entreprise après qu’un média local a rapporté qu’ils avaient eu une discussion de groupe privée qui comprenait des propos libres en faveur d’un éventuel coup d’État, mais ne semblait pas montrer un effort coordonné pour renverser la démocratie.

La Cour suprême a décidé en 2019 d’enquêter sur les fausses nouvelles et les menaces contre les juges de la Cour suprême, renforçant considérablement le pouvoir de Moraes de perquisitionner, de censurer et même d’emprisonner les voix antidémocratiques.

Cette décision a immédiatement suscité la controverse et était sans précédent car elle ne résultait pas d’une demande de législateurs ou d’une institution gouvernementale. L’enquête a été menée avec les magistrats du tribunal – et de Moraes en tant qu’enquêteur principal – servant à la fois d’accusateur, de victime et d’arbitre.

Bientôt, de Moraes a tourné l’attention vers Bolsonaro. En 2020, la police fait des descentes dans les maisons et gelé les comptes sur les réseaux sociaux des partisans d’extrême droite et des YouTubers, les législateurs pro-Bolsonaro ont plaidé pour la destitution de de Moraes, affirmant qu’il avait un parti pris contre le leader d’extrême droite. Bolsonaro a utilisé pendant des mois sa présence importante sur les réseaux sociaux pour soulever des doutes infondés sur le système de vote électronique du Brésil, l’opposant à de Moraes alors qu’il assumait la présidence de l’autorité électorale.

Depuis la défaite de Bolsonaro face à l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva lors d’un second tour en octobre, la croisade de de Moraes s’est intensifiée. Trois jours après que la foule a pris d’assaut la capitale brésilienne, de Moraes a ordonné à Facebook, Twitter, TikTok et Instagram de bloquer les comptes des individus accusés d’inciter ou de soutenir des attaques contre l’ordre démocratique brésilien. Le non-respect dans les deux heures entraînerait une amende de 100 000 reais (20 000 $) par jour, selon l’édit secret révélé pour la première fois par Greenwald.

Parmi les personnes ciblées figurent Nikolas Ferreira, un YouTuber de 26 ans qui a reçu le plus de votes sur 513 candidats au parlement fédéral lors des dernières élections. Quelques jours après l’agression, Ferreira a faussement blâmé l’administration entrante pour la violence.

“Au nom de la démocratie, un juge non élu réduit au silence les représentants élus du peuple sur Internet”, a déclaré Greenwald, qui se fait passer pour un absolutiste de la liberté d’expression, dans une interview.

Telegram a refusé de bloquer le compte de Ferreira. Les médias locaux ont rapporté mercredi, sans préciser son origine, que la société avait envoyé une lettre à de Moraes disant que les ordonnances de suppression de contenu entravaient les discussions légitimes, impliquaient la censure et restreignaient la liberté d’expression.

Ferreira a remercié Telegram sur sa chaîne, la seule plateforme publique qu’il pouvait encore utiliser.

“Ils veulent littéralement me faire disparaître d’Internet. Surréaliste », a-t-il écrit.

Les juristes soulignent que de Moraes n’agit pas seul. Ses décisions, bien que parfois prises rapidement en réponse à des reportages, doivent finalement être ratifiées par l’ensemble du tribunal. En l’absence de toute action de la part du procureur général – une personne nommée par Bolsonaro – de Moraes a été propulsé par ses collègues au premier plan de leur lutte contre le radicalisme d’extrême droite.

Les experts juridiques disent que le débat sur la liberté d’expression détourne l’attention des préoccupations plus importantes concernant la portée excessive, soulignant quelques décisions de Moraes non analysées par l’ensemble du banc, y compris les arrestations, et l’origine de l’enquête sur les fausses nouvelles.

“Les réponses de la justice doivent être proportionnelles aux attaques et ne doivent pas être excessives”, a déclaré Marcus Vinicius Furtado Coelho, ancien président du barreau brésilien. “Arrêter des personnes devrait être le dernier recours, et uniquement lorsque cela est nécessaire et après un procès équitable.”

La Cour suprême du Brésil a déclaré dans un communiqué que “toute enquête est absolument constitutionnelle”. Il a ajouté que les décisions de de Moraes dans l’enquête sur les fausses nouvelles avaient été confirmées par le tribunal plénier à 40 reprises, alors que de nombreuses autres enquêtes sous sa direction progressaient avec l’autorisation du tribunal.

Moraes, 54 ans, semble apprécier son image d’exécuteur. Unique parmi les juges de la Cour suprême, qui proviennent pour la plupart d’autres tribunaux ou bureaux de procureurs, il a commencé sa carrière juridique en tant qu’avocat de la défense pénale. Plus tard, il a pris les rênes en tant que chef de la sécurité de Sao Paulo, l’État le plus peuplé.

Jusqu’à présent, de nombreux gauchistes et certains modérés ont semblé prêts à fermer les yeux sur tout dépassement potentiel tant que Le mouvement de Bolsonaro est contenu.

Mais ils le qualifiaient de « putschiste » lorsqu’il a été nommé à la Cour suprême il y a six ans, l’accusant de comploter pour destituer la présidente de l’époque, Dilma Rousseff, une proche alliée de Lula.

Lors de l’invasion des bâtiments gouvernementaux le 8 janvier, une porte du bureau de de Moraes a été arrachée et fièrement exposée à une foule excitée. Quelques heures plus tard, la justice émettait des mandats d’arrêt contre des centaines de personnes qui avaient participé au chaos.

« Ces gens ne sont pas civilisés. Regardez ce qu’ils ont fait », a déclaré de Moraes dans un discours quelques jours plus tard. “La Cour suprême, j’en suis absolument sûr, avec un soutien juridique, avec notre constitution, et la police fédérale, punira tous les responsables.”