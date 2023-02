Un juge condamne un tueur de masse américain

L’adolescent qui a tué dix personnes dans un supermarché de New York a été condamné à la prison à vie

L’adolescent new-yorkais qui a abattu dix personnes et en a blessé trois autres dans un supermarché de Buffalo en mai dernier a été condamné mercredi à 11 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

La juge Susan Eagan a prononcé les peines contre le tireur de masse Payton Gendron devant le tribunal de district du comté d’Erie. Il a également été condamné à 90 ans de prison combinés pour trois chefs de tentative de meurtre et de possession illégale d’une arme.

Gendron a plaidé coupable à toutes les accusations, y compris le terrorisme domestique motivé par la haine et dix chefs de meurtre, en novembre dernier. Il a admis avoir tué ses victimes parce qu’elles étaient noires.

“Il ne peut y avoir de pitié pour vous, pas de compréhension, pas de seconde chance” dit Eagan à Gendron. « Les dégâts que vous avez causés sont trop importants et les personnes que vous avez blessées sont trop précieuses pour cette communauté. Vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour en tant qu’homme libre.

Gendron, alors âgé de 18 ans, s’est rendu au Tops Friendly Market dans un quartier à prédominance noire de Buffalo depuis son domicile dans la campagne de Conklin, New York, à plus de 200 miles de là. Il aurait prévu de commettre d’autres meurtres s’il s’échappait du supermarché. Eagan a déclaré qu’il n’était pas admissible au statut de jeune délinquant, ce qui aurait pu permettre une condamnation plus clémente, car sa fusillade a été méthodiquement planifiée et exécutée, plutôt que d’être un acte hâtif et irréfléchi.

L’audience de détermination de la peine tendue de mercredi a comporté des déclarations de proches des victimes de Gendron. À un moment donné, un homme a chargé l’accusé et s’est jeté sur lui avant d’être retenu par des agents de sécurité.

Gendron s’est excusé lors de l’audience en disant : “Je suis vraiment désolé d’avoir volé la vie de vos proches.” Le procureur John Flynn a déclaré qu’il croyait que l’adolescent avait exprimé des remords pour éviter d’être condamné à mort dans l’affaire fédérale contre lui. Il fait toujours face à 27 chefs d’accusation fédéraux, dont dix crimes haineux ayant entraîné la mort.