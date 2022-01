Un juge conclut un bail offshore de 190 millions de dollars

Les écologistes américains ont prévalu dans l’arrêt de l’accord controversé d’extraction de pétrole et de gaz

L’administration Biden a reçu l’ordre de ne pas exécuter les baux de forage offshore dans le golfe du Mexique qui ont été mis aux enchères en novembre.

Le gouvernement avait offert 80 millions d’acres d’eaux fédérales, dont 1,7 million d’acres ont été vendues, rapportant plus de 190 millions de dollars aux géants pétroliers comme Chevron, Shell et Exxon Mobil. Un juge fédéral s’est rangé du côté d’un groupe d’écologistes, qui ont fait valoir que la vente aux enchères avait reçu le feu vert sous une justification erronée.

Rudolph Contreras, un juge du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, a reconnu que l’évaluation de l’impact environnemental par le ministère de l’Intérieur avait utilisé une modélisation informatique obsolète. L’analyse n’a pas tenu compte de la consommation étrangère dans ses calculs des émissions de gaz à effet de serre qui seraient générées en raison de la vente du bail, a déclaré le juge.

L’analyse a été effectuée sous l’administration Trump et a conclu que l’impact négatif sur le climat mondial serait pire si les États-Unis ne foraient pas davantage dans le golfe du Mexique et satisfaisaient plutôt leurs besoins énergétiques par le biais d’importations.

Énorme victoire pour l’avocat principal d’Earthjustice, @BrettnyHardy et nos clients du Golfe. https://t.co/hec6K19IqD

L’administration Biden a tenté de suspendre l’enchère en cours, en vertu des dispositions d’un décret exécutif de février 2021 visant à lutter contre la crise du changement climatique. Cependant, en juin, un groupe d’États rouges dirigé par la Louisiane a contesté le moratoire devant les tribunaux, obtenant avec succès une injonction.

Le gouvernement fédéral a décidé d’aller de l’avant avec la vente aux enchères, même s’il a reconnu que cela saperait les références environnementales du président. Au cours de la procédure judiciaire en Louisiane, l’administration a fait valoir que le juge ne pouvait pas l’obliger à vendre les baux, seulement pour annuler la manière dont la pause avait été ordonnée en premier lieu.

Sans surprise, le groupe environnemental Earthjustice a noté que l’administration Biden n’aurait pas dû autoriser la tenue de la vente aux enchères, lorsqu’elle l’a poursuivie pour cette décision fin août au nom de plusieurs autres éco-organisations. La maison Blanche «Cédé sous la pression politique et un lobby pétrolier et gazier bien financé pour prendre cette décision», l’avocat principal du groupe Brettny Hardy mentionné à l’époque.

Dans sa décision de jeudi, le juge Contreras a souscrit à l’argument du groupe, ordonnant au Bureau intérieur de la gestion de l’énergie océanique (BOEM) de ne pas exécuter les contrats de location et de procéder à la place à une nouvelle évaluation d’impact environnemental.

« Je pense que cela marque, espérons-le, la fin du statu quo en matière de crédit-bail », Hardy a déclaré à CNN après avoir remporté l’affaire. « Peut-être que cela crée un changement radical dans l’administration et les amène à vraiment s’attaquer à ces problèmes climatiques de manière significative et pratique. »

Leurs opposants de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que des représentants du gouvernement, ont déclaré qu’ils étudiaient les détails de la décision.

