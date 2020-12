Le juge de la Cour supérieure du comté d’Orange, Peter Wilson, a statué vendredi que les prisons devaient réduire leur population de cinquante pour cent au milieu de la pandémie de Covid-19.

Cela vient après que l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) a déposé une plainte contre le shérif du comté Don Barnes, alléguant que les prisons complètes étaient un « Violation de [the] Constitution américaine et lois sur les droits des personnes handicapées. »

L’ACLU a célébré la décision, la qualifiant de « la victoire » pour les prisonniers «Qui a eu le courage de dénoncer la réponse ratée du shérif Barnes à Covid-19», et une décision qui «Reconnaît que nous ne devons pas oublier l’humanité des personnes incarcérées.»

« Cet ordre sauvera des vies, » a revendiqué Cassandra Stubbs de l’ACLU dans un communiqué, faisant valoir qu’à travers les États-Unis «Les responsables des services correctionnels n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger les personnes incarcérées de la propagation du Covid-19 et n’ont pas non plus été honnêtes sur les circonstances et les niveaux de risque dans leurs établissements.»

Aussi sur rt.com Le chef de la FDA américaine défend le processus d’approbation prolongé du vaccin COVID-19 après que Trump ait qualifié l’agence de « grosse, vieille et lente tortue »

«Les experts en santé publique et les études épidémiologiques ont été clairs: ce pays ne sera pas en mesure de maîtriser la pandémie à moins que nous ne puissions la maîtriser dans les prisons et les prisons,» a-t-elle poursuivi, soulignant le fait que Orange County, Californie «Possède l’un des plus grands systèmes carcéraux des États-Unis.»

Barnes, cependant, a averti que la décision pourrait entraîner le renvoi de près de deux mille criminels – dont beaucoup ont été reconnus coupables de crimes violents – dans la communauté.

«Beaucoup de ces détenus sont en situation de mise en état pour des crimes violents ou ont été reconnus coupables de crimes violents et seront remis en liberté dans la communauté», Barnes a déclaré, avertissant que la décision du juge «Met notre communauté en danger» et ignore les victimes des crimes commis par les prisonniers.

La Californie compte plus de 1,5 million de cas confirmés de coronavirus et 20000 décès. Environ 100 000 de ces cas et un peu plus de 1 600 décès proviennent du comté d’Orange.

L’État a également connu certaines des règles de verrouillage les plus strictes du pays sous le gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui a fait face à une immense réaction le mois dernier après qu’il a été révélé qu’il avait ignoré son propre conseil de coronavirus d’assister à une fête avec plus de douze personnes.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!