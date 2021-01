Stella Moris, la partenaire d’Assange et la mère de ses deux fils, a appelé le président américain Donald Trump via Twitter à pardonner à Assange avant de quitter ses fonctions le 20 janvier.

Et même si Trump ne le fait pas, il y a des spéculations selon lesquelles son successeur, Joe Biden, pourrait adopter une approche plus clémente dans le processus d’extradition d’Assange.

En permanence, la défense demande à cette cour d’établir ou de donner suite à la déclaration selon laquelle les États-Unis d’Amérique sont coupables de torture, de crimes de guerre, de meurtre, de violations du droit diplomatique et international et que les États-Unis d’Amérique « un État sans loi », ont-ils déclaré. « Ces commentaires ne sont pas seulement non justifiés dans ces procédures, mais ils n’auraient jamais dû être soumis. »

L’équipe de défense d’Assange a fait valoir qu’il avait droit à la protection du premier amendement pour la publication de documents divulgués exposant les fautes militaires américaines en Irak et en Afghanistan et que la demande d’extradition américaine était motivée par des raisons politiques.

Dans leurs derniers arguments écrits, l’équipe juridique d’Assange a accusé les États-Unis d’une « poursuite extraordinaire, sans précédent et politisée » qui est « un déni flagrant de son droit à la liberté d’expression et une menace fondamentale à la liberté de la presse dans le monde ».

Ils ont déclaré que sa santé mentale s’était détériorée après des années de demande d’asile à l’ambassade de l’Équateur à Londres et d’un diagnostic de trouble du spectre autistique. Assange a renoncé à sa caution en 2012 lorsqu’il a demandé l’asile à l’ambassade, où il est resté sept ans avant d’être expulsé et arrêté. Il est détenu à la prison de Belmarsh à Londres depuis avril 2019.

L’homme de 89 ans, largement connu pour avoir aidé à mettre fin à la guerre du Vietnam grâce à la fuite des Pentagon Papers en 1971, a déclaré que le public américain « avait un besoin urgent de savoir ce qui était fait régulièrement en leur nom, et il n’y avait rien de tel pour eux. autre moyen de le savoir que par une divulgation non autorisée. «

Il y a des échos clairs entre Assange et Ellsberg, qui ont divulgué plus de 7 000 pages de documents classifiés à la presse, dont le New York Times et le Washington Post. Ellsberg a ensuite été jugé pour 12 chefs d’accusation liés à des violations de la loi sur l’espionnage, passibles de 115 ans de prison. Les accusations ont été abandonnées en 1973 pour inconduite du gouvernement contre lui.