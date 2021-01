Un juge britannique a décidé lundi que le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, ne devait pas être extradé vers les États-Unis pour espionnage car il présentait un risque de suicide, dans une démarche qui touche à la liberté de la presse et à la portée internationale du système judiciaire américain.

La décision met ostensiblement fin à une saga juridique qui dure depuis près d’une décennie et qui a été pleine de controverses qui ont opposé Washington à des militants des droits de l’homme qui disent que le gouvernement tente de redéfinir ce que les journalistes peuvent publier.

Assange a été inculpé en 2019 par le ministère de la Justice de 18 chefs d’accusation, alléguant 17 formes d’espionnage et un cas de crimes d’abus d’ordinateur liés à la diffusion par WikiLeaks de documents militaires secrets américains qui lui ont été fournis par l’ex-analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning. Assange a nié les accusations et a affirmé que les documents exposaient les crimes de guerre et les abus commis par l’armée américaine en Irak.

La juge Vanessa Baraitser a déclaré au Old Bailey Court de Londres qu’une demande du ministère de la Justice d’envoyer le ressortissant australien de 49 ans à Washington pour faire face aux accusations américaines avait été rejetée car elle ne pouvait pas être certaine qu’il ne trouverait pas un moyen de tuer. lui-même pendant sa détention aux États-Unis.

La décision n’établit pas si Assange est coupable d’actes répréhensibles.

Les procureurs américains ont déclaré qu’ils feraient appel de la décision.

Le ministre britannique de l’Intérieur a le dernier mot sur les extraditions, ce qui signifie que l’affaire durera probablement encore un certain temps.

Assange encourt 175 ans de prison s’il est reconnu coupable par un tribunal américain.

En profondeur:Julian Assange a exaspéré Washington. Maintenant il fait face à la vie en prison

Assange et ses avocats ont longtemps maintenu son innocence au motif qu’il faisait simplement ce que tout autre journaliste ferait: publier des informations dans l’intérêt public. L’équipe juridique d’Assange a fait valoir que les accusations étaient politiquement motivées, que sa santé mentale était en danger et que les conditions dans les prisons américaines enfreignaient les lois britanniques sur les droits de l’homme.

Le verdict a été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

Le ministère de la Justice a fait valoir, dans ses actes d’accusation et dans le cadre de l’affaire d’extradition en Grande-Bretagne, qu’Assange ne devrait pas être considéré comme un journaliste parce qu’il n’a écrit ni édité aucun des documents publiés par WikiLeaks. Les autorités américaines ont également affirmé qu’il avait volé ou convaincu Manning de voler les documents secrets.

Le premier amendement, tel qu’il s’applique à la presse, empêche le gouvernement d’emprisonner, d’imposer des amendes ou d’imposer une responsabilité pour ce que la presse publie.

Il ne protège pas les journalistes de la responsabilité pénale.

Assange se décrit comme un réfugié politique.

Il a été inculpé en vertu de la loi de 1917 sur l’espionnage et de la loi sur la fraude et les abus informatiques.

« Si vous êtes en mesure de poursuivre quelqu’un qui a de solides arguments pour être appelé éditeur, alors qui est le prochain? » John Kiriakou, un ancien analyste de la CIA, a déjà déclaré à USA TODAY.

Kiriakou a dénoncé un programme de torture sanctionné par le gouvernement américain en 2007 et approuvé par le président George W. Bush en raison des menaces redoutées posées par l’organisation terroriste al-Qaïda. Il a purgé une peine de prison après avoir plaidé coupable d’avoir divulgué le nom d’un agent impliqué dans le waterboarding.

Anniversaire de l’attentat de Lockerbie: AG Barr dévoile de nouvelles accusations lors de l’attaque de 1988

Depuis mai de l’année dernière, Assange est enfermé à la prison de Belmarsh à Londres, un établissement qui abrite certains des contrevenants les plus dangereux de Grande-Bretagne.

Assange est là parce qu’il a été reconnu coupable d’avoir sauté la caution en 2012. À l’époque, il s’est enfui dans le complexe diplomatique équatorien à Londres plutôt que de se rendre aux autorités britanniques pour une éventuelle extradition vers la Suède. Les enquêteurs du pays scandinave avaient voulu l’interroger sur des allégations d’agression sexuelle liées à deux femmes.

Assange s’est caché de la police britannique dans le bâtiment de l’ambassade en briques rouges de l’Équateur pendant sept ans, à quelques mètres du célèbre grand magasin de luxe Harrods, car il craignait que la Suède ne l’envoie à son tour aux États-Unis dans le cadre d’une demande d’extradition.

Le cas suédois a depuis été abandonné.

Son cas d’extradition en Grande-Bretagne a commencé après qu’Assange a quitté l’ambassade de l’Équateur et a été arrêté par la police. La caution a été refusée parce qu’il était considéré comme un risque de fuite.

«Le simple fait que cette affaire ait été portée devant les tribunaux et encore moins qu’elle ait duré aussi longtemps est une attaque historique à grande échelle contre la liberté d’expression. Le gouvernement américain devrait écouter la vague de soutien provenant des principaux éditoriaux des médias, des ONG. dans le monde entier comme Amnesty et Reporters sans frontières et les Nations Unies qui demandent tous que ces charges soient abandonnées », a déclaré Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef de Wikileaks, avant le verdict.

« C’est un combat qui affecte le droit de chacun à savoir et qui est mené collectivement. »