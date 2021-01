LONDRES (AP) – Un juge britannique a rejeté lundi la demande des États-Unis d’extrader le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, pour faire face à des accusations d’espionnage, affirmant qu’il risquait de se suicider s’il était détenu dans les dures conditions de détention américaines.

La juge de district Vanessa Baraitser a rejeté les allégations selon lesquelles Assange serait poursuivi pour des raisons politiques ou ne bénéficierait pas d’un procès équitable aux États-Unis. Mais elle a déclaré que sa santé mentale précaire se détériorerait probablement davantage dans les conditions d’un «isolement quasi total» auquel il serait confronté dans une prison américaine.

« Je trouve que l’état mental de M. Assange est tel qu’il serait oppressant de l’extrader vers les États-Unis d’Amérique », a déclaré le juge.

Elle a dit qu’Assange était «un homme déprimé et parfois désespéré» qui avait «l’intellect et la détermination» pour contourner toutes les mesures de prévention du suicide prises par les autorités pénitentiaires américaines.

Le gouvernement américain a déclaré qu’il ferait appel de la décision. Les avocats d’Assange ont déclaré qu’ils demanderaient sa libération d’une prison de Londres où il est détenu depuis plus d’un an et demi lors d’une audience sur le cautionnement mercredi.

Assange, qui siégeait au banc de la Cour pénale centrale de Londres pour la décision, s’est essuyé le front lorsque la décision a été annoncée. Sa compagne Stella Moris, avec qui il a deux jeunes fils, a pleuré.

L’avocat américain d’Assange, Barry Pollack, a déclaré que l’équipe juridique était «extrêmement satisfaite de la décision du tribunal britannique de refuser l’extradition».

«Les efforts déployés par les États-Unis pour poursuivre Julian Assange et demander son extradition ont été peu judicieux dès le départ», a-t-il déclaré. «Nous espérons qu’après examen de la décision du tribunal britannique, les États-Unis décideront de ne pas poursuivre l’affaire.»

La décision marque un moment dramatique dans les années de batailles juridiques d’Assange en Grande-Bretagne – bien que probablement pas son dernier chapitre.

Les procureurs américains ont inculpé Assange de 17 accusations d’espionnage et d’une accusation d’utilisation abusive de l’ordinateur suite à la publication par WikiLeaks de documents militaires et diplomatiques divulgués il y a dix ans. Les accusations sont passibles d’une peine maximale de 175 ans de prison.

Les avocats de l’Australien de 49 ans affirment qu’il agissait en tant que journaliste et qu’il avait droit aux protections du premier amendement de la liberté d’expression pour avoir publié des documents divulgués qui exposaient les méfaits de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan.

Le juge, cependant, a déclaré que les actions d’Assange, si elles étaient prouvées, «constitueraient des infractions dans cette juridiction qui ne seraient pas protégées par son droit à la liberté d’expression».

La défense a également fait valoir lors d’une audience de trois semaines à l’automne que l’extradition menaçait les droits humains d’Assange car il risquait «une peine manifestement disproportionnée» et une détention dans «des conditions draconiennes et inhumaines» qui aggraveraient sa grave dépression et d’autres problèmes de santé mentale.

Le juge a convenu que les conditions de détention aux États-Unis seraient oppressives. Elle a accepté la preuve de témoins experts selon laquelle Assange souffrait d’un trouble dépressif et d’un trouble du spectre autistique.

«J’accepte que l’oppression comme un obstacle à l’extradition nécessite un seuil élevé.[…]Cependant, je suis convaincu que, dans ces conditions difficiles, la santé mentale de M. Assange se détériorerait, le poussant à se suicider avec la «détermination unique» de son trouble du spectre autistique », a déclaré la juge dans sa décision.

Les avocats du gouvernement américain nient qu’Assange soit poursuivi simplement pour avoir publié les documents divulgués, affirmant que l’affaire «est en grande partie basée sur son implication illégale» dans le vol des câbles diplomatiques et des fichiers militaires par l’analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning.

Les poursuites contre Assange ont été condamnées par des journalistes et des groupes de défense des droits humains, qui affirment qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression dans le monde.

Ils ont salué la décision du juge, même si elle n’a pas été prise pour des raisons de liberté d’expression.

« C’est un immense soulagement pour quiconque se soucie des droits des journalistes », a tweeté la Fondation pour la liberté de la presse:

«La demande d’extradition n’a pas été décidée pour des raisons de liberté de la presse; au contraire, le juge a essentiellement jugé que le système carcéral américain était trop répressif pour être extradé. Cependant, le résultat protégera les journalistes partout. »

Les ennuis judiciaires d’Assange ont commencé en 2010, lorsqu’il a été arrêté à Londres à la demande de la Suède, qui voulait l’interroger sur des allégations de viol et d’agression sexuelle faites par deux femmes. En 2012, pour éviter d’être envoyé en Suède, Assange a cherché refuge à l’intérieur de l’ambassade équatorienne, où il était hors de portée des autorités britanniques et suédoises – mais aussi effectivement prisonnier, incapable de quitter la minuscule mission diplomatique dans la région londonienne de Knightsbridge.

La relation entre Assange et ses hôtes s’est finalement détériorée et il a été expulsé de l’ambassade en avril 2019. La police britannique l’a immédiatement arrêté pour avoir renoncé à sa caution en 2012.

La Suède a abandonné les enquêtes sur les crimes sexuels en novembre 2019 parce que beaucoup de temps s’était écoulé, mais Assange reste dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, traduite en justice dans un fourgon de prison tout au long de son audience d’extradition.