Que dit-il de la condition humanitaire des prisons et des prisons américaines lorsque l’un des plus proches alliés des États-Unis refuse d’extrader une personne de peur que les conditions de détention américaines ne le conduisent au suicide?

C’est exactement ce qui s’est passé lundi lorsqu’un tribunal britannique s’est prononcé contre la demande d’extradition des États-Unis du fondateur de Wikileaks Julian Assange, craignant que sa santé et sa sécurité ne puissent être assurées en détention aux États-Unis.

Les États-Unis se sont battus vigoureusement pour extrader Assange afin qu’il puisse être jugé pour des violations présumées de la loi américaine sur l’espionnage, ainsi que pour d’autres cybercrimes présumés.

Nous avons été consternés par l’approche apparemment sympathique de la juge Vanessa Baraitser à l’égard des arguments juridiques des États-Unis, et nous sommes déçus que la cour n’ait pas rejeté la théorie radicale selon laquelle les éditeurs étrangers peuvent être poursuivis pour avoir publié des secrets américains. Le travail des journalistes de la sécurité nationale est de publier les secrets du gouvernement. La criminaliser est une menace pour la liberté de la presse et la responsabilité démocratique, et ces accusations devraient être abandonnées.

Néanmoins, dans sa décision, le juge Baraitser a refusé l’extradition en raison du risque important qu’Assange soit placé à l’isolement, ce qui, selon elle, entraînerait probablement sa mort par suicide.

Assange a une longue histoire documentée de maladie mentale, et des experts en psychiatrie ont témoigné que, pendant son incarcération actuelle au Royaume-Uni, les visites périodiques de son épouse et de ses enfants, ainsi que les appels téléphoniques avec sa famille, sont des facteurs importants qui l’empêchent d’essayer. suicide ou automutilation.

Ce sont des choses qui seraient presque certainement refusées à Assange en détention aux États-Unis.

L’isolement cellulaire prolongé – défini comme la pratique consistant à enfermer des personnes pendant 22 à 24 heures par jour sans contact humain significatif pendant plus de 15 jours – peut constituer de la torture, selon les Nations Unies.

L’isolement cellulaire est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de maladie mentale, ainsi que pour les enfants, les mères allaitantes et les femmes enceintes. Les Règles Nelson Mandela des Nations Unies interdisent l’isolement cellulaire prolongé et restreignent le recours à l’isolement cellulaire pour ces personnes à haut risque.

Un nombre croissant de pays ont mis en œuvre les règles de Mandela dans le cadre d’un mouvement mondial contre l’utilisation continue de ce traitement inhumain, mais ces interdictions n’ont été adoptées par le Bureau américain des prisons ni par aucun État américain – à l’exception partielle du Colorado.

Selon la Prison Policy Initiative, environ 37% des personnes incarcérées dans les prisons étatiques et fédérales américaines ont une maladie mentale diagnostiquée, tout comme environ 44% des personnes incarcérées dans les prisons locales. Et des études ont montré qu’environ la moitié de tous les suicides et incidents d’automutilation dans les prisons et les prisons américaines se produisent parmi des personnes détenues à l’isolement.

En 2011, le National Prison Project de l’ACLU a lancé la campagne Stop Solitary, qui prône l’abolition de l’isolement cellulaire prolongé et la mise en œuvre à l’échelle nationale des règles de Mandela. Avant le début de la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes détenues chaque jour à l’isolement aux États-Unis était estimé entre 55 000 et 62 500. Après une décennie de progrès lents mais réguliers des partisans pour réduire le recours à l’isolement cellulaire, les événements récents ont aggravé la situation.

En juin 2020, la campagne Unlock the Box estimait que jusqu’à 300000 personnes étaient détenues à l’isolement en réponse à Covid-19 – une augmentation de près de 500% par rapport aux chiffres pré-pandémique. Le recours accru à l’isolement cellulaire, qui se produit dans les prisons et les prisons étatiques et locales ainsi que dans les établissements fédéraux, est justifié en tant que réponse à Covid-19, malgré des preuves de santé publique accablantes selon lesquelles l’isolement cellulaire est une réponse dangereuse et contre-productive à maladie.

Julian Assange est loin d’être la seule personne à risque de blessures graves ou de mort par les conditions qui caractérisent les prisons et les prisons américaines. Les tribunaux devraient être aussi préoccupés par le traitement des centaines de milliers de personnes détenues à l’isolement l’année dernière qu’ils le sont par cet homme aux adeptes internationaux.

«On dit que personne ne connaît vraiment une nation tant que l’on n’a pas été dans ses prisons», a déclaré Nelson Mandela.

Alors, que dit à notre sujet la dépendance excessive des États-Unis à l’égard d’une pratique internationalement reconnue comme équivalant à de la torture?

Nous pouvons certainement faire mieux.