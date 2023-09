Un juge bloque une offre visant à mettre fin au programme de subventions pour les entrepreneurs noirs

Nous le savions déjà lorsque la Cour suprême des États-Unis invalidé l’action positive admissions collégiales et universitaires, Les défenseurs blancs anti-AA ne s’arrêteraient pas aux universités et jetteraient bientôt leur dévolu sur les entreprises américaines. Et c’est exactement ce qui se passe. Les Blancs sont très en colère parce qu’il existe encore des organisations qui continuent de donner la priorité aux opportunités pour les personnes de couleur, par opposition à davantage d’opportunités pour les Blancs dans un pays construit sur des opportunités exclusivement réservées aux Blancs.

Selon Le Washington Post, un juge fédéral d’Atlanta a statué mardi que la société de capital-risque Fearless Fund pouvait continuer à offrir un programme de subventions exclusivement aux femmes noires entrepreneurs après que la société ait été poursuivie en justice par un homme blanc salé et son organisation anti-affirmative. Le juge a estimé que le procès avait peu de chances d’aboutir.

Alors, vous vous souvenez tous d’Edward Blum, n’est-ce pas ? Non? Eh bien, ne vous sentez pas mal.

Il est tout autant un Caucasien banal que la cliente qui a mis son nom sur la carte, Abigail Fisher.

Vous vous souvenez tous d’Abigail Fisher, n’est-ce pas ? Non? Eh bien, ne vous sentez pas mal. Elle est fondamentalement la Toyota Camry des êtres humains. Elle est si commune. Elle est la personne blanche moyenne préférée de votre personne blanche moyenne. Elle est ce que McDonald’s est pour l’industrie de la restauration rapide, sans le succès : elle est la plus courante mais aussi la plus médiocre. Abigail Fisher est l’incarnation vivante de « Plain Jane ».

En 2016, Fisher était le grand espoir blanc de Blum après avoir affirmé qu’on lui avait refusé l’entrée à l’Université du Texas parce qu’elle était blanche, seulement pour l’a-t-il révélé que seuls 47 étudiants admis à l’UT l’année où elle a postulé avaient des notes inférieures aux siennes et que, parmi ces candidats, 42 étaient aussi blancs qu’elle. Il s’est également avéré que 168 étudiants noirs et latinos ayant des « scores combinés AI/PAI identiques ou supérieurs à ceux de (Fisher) » ont été rejeté aussi. Cela devrait vous donner une petite idée pour savoir si Blum est réellement un combattant de l’injustice raciale ou un ambassadeur des fausses revendications des Blancs.

Aujourd’hui, Blum revient à ses vieux tours. La position de Washingtont rapporte que Blum, qui se considère comme un activiste conservateur, a poursuivi le Fearless Fund qui accorde 20 000 $ aux femmes noires qui dirigent des entreprises, alléguant qu’il s’est livré à une « exclusion raciale explicite » en gérant un programme de subventions « ouvert uniquement aux femmes noires ».

Malheureusement pour lui mais heureusement pour les fondateurs de Fearless Fund, Ariane Simone et Ayana Parsons, Le juge de district américain Thomas W. Thrash a rejeté les arguments de son groupe, l’Alliance américaine pour l’égalité des droits, lors de l’audience de mardi.

Le juge a déclaré que le programme de subventions du Fearless Fund, qui a distribué plus de 26 millions de dollars d’investissements et 3 millions de dollars de subventions, est considéré comme un don de bienfaisance, ce qui constitue une forme d’expression protégée en vertu du premier amendement.

Thrash, qui a été nommé par le président Bill Clinton, devrait rendre son avis sur cette affaire plus tard cette semaine.

Tout cela soulève la question ; les femmes noires ne sont-elles pas autorisées à faire pour les femmes noires ? Les Blancs n’ont-ils pas dit aux Noirs depuis des générations que nous devons arrêter de chercher de l’aumône, cesser de blâmer l’homme blanc pour tout et construire nos propres communautés ? Le Fearless Fund n’est-il pas un brillant exemple de ce que font les Noirs ? Les Blancs ont dit aux Noirs de « se relever par leurs propres moyens », et maintenant les Noirs aident les Noirs à faire cela, et les Blancs sont comme : « Non, attends, attends, pas comme ça. »

Bien sûr, Blum, le idiot et maussade défenseur du blanc médiocre clochards (des barres !), ne le voit pas de cet oeil.

« Les lois sur les droits civiques de notre pays n’autorisent pas les distinctions raciales parce que certains groupes sont surreprésentés dans diverses initiatives, tandis que d’autres sont sous-représentés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cependant, les avocats impliqués dans le Fearless Fund n’étaient pas d’accord et ont loué la réputation de l’organisation en matière d’aide aux entreprises noires.

« Ce que les plaignants tentent de faire ici, c’est de renverser une loi sur les droits civiques », a déclaré Alphonso David, avocat spécialisé dans les droits civiques et directeur général du Global Black Economic Forum au sein de l’équipe juridique du Fearless Fund, selon le Washington Post. . Au cours des quatre dernières années, Fearless Fund a investi dans plus de 40 entreprises, dont des marques populaires comme la chaîne de restaurants Slutty Vegan et la société de maquillage Lip Bar.

Ouais…salut au Fearless Fund. Continuez simplement à faire votre truc et laissez vos ennemis blancs en larmes rester en colère à ce sujet.