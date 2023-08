Un juge bloque l’interdiction en Géorgie de l’hormonothérapie substitutive pour les mineurs transgenres

ATLANTA (AP) – Un juge fédéral a empêché l’État de Géorgie d’appliquer une partie d’une nouvelle loi interdisant aux médecins de commencer une hormonothérapie pour les personnes transgenres de moins de 18 ans.

Dans une décision rendue dimanche, la juge du tribunal de district américain Sarah Geraghty a accordé une injonction préliminaire sollicitée par plusieurs enfants transgenres, parents et une organisation communautaire dans le cadre d’un procès contestant l’interdiction.

« Les risques imminents de préjudice irréparable pour les plaignants découlant de l’interdiction – y compris les risques de dépression, d’anxiété, de troubles de l’alimentation, d’automutilation et d’idées suicidaires – l’emportent sur tout préjudice que l’État subira du fait de l’injonction », a écrit le juge.

Un e-mail adressé à une porte-parole du bureau du procureur général de l’État n’a pas été immédiatement renvoyé. Geraghty a déclaré que sa décision bloquerait l’application de l’interdiction de l’hormonothérapie substitutive jusqu’à une nouvelle ordonnance du tribunal ou un procès.

La loi géorgienne, le projet de loi du Sénat 140, autorise les médecins à prescrire des médicaments bloquant la puberté et permet aux mineurs qui reçoivent déjà une hormonothérapie de continuer.

Mais il interdit à tout nouveau patient de moins de 18 ans de commencer une hormonothérapie. Il interdit également la plupart des chirurgies d’affirmation de genre pour les personnes transgenres de moins de 18 ans. Il est entré en vigueur le 1er juillet.

La décision de Geraghty a été une « victoire incroyable pour les familles géorgiennes », ont déclaré les avocats des plaignants dans un communiqué. L’American Civil Liberties Union of Georgia, le Southern Poverty Law Center, la Human Rights Campaign Foundation et le cabinet d’avocats O’Melveny & Myers représentent les plaignants.

« Cette loi cible sans vergogne les mineurs transgenres et leur refuse les soins de santé essentiels », ont-ils déclaré. « La décision rétablit le droit des parents de prendre des décisions médicales qui sont dans le meilleur intérêt de leur enfant, y compris l’hormonothérapie pour leurs enfants transgenres lorsqu’ils en ont besoin pour s’épanouir et être en bonne santé. »

Au moins 22 États ont maintenant promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs transgenres, et la plupart de ces États font face à des poursuites judiciaires. Un juge fédéral a annulé l’interdiction de l’Arkansas comme inconstitutionnelle, et les juges fédéraux ont également temporairement bloqué les interdictions en Alabama et en Indiana.

Les plaignants dans le procès en Géorgie n’ont pas demandé de bloquer immédiatement l’interdiction de la chirurgie, qui reste en vigueur.

Les médecins guident généralement les enfants vers une thérapie ou un coaching vocal bien avant l’intervention médicale.

À ce stade, les bloqueurs de la puberté et autres traitements hormonaux sont beaucoup plus courants que la chirurgie. Ils sont disponibles aux États-Unis depuis plus d’une décennie et sont des traitements standard soutenus par les principales organisations de médecins, dont l’American Medical Association.

Au cours de deux jours d’audiences plus tôt ce mois-ci, Geraghty a entendu des témoignages contradictoires sur la sécurité et les avantages de l’hormonothérapie pour traiter les adolescents atteints de dysphorie de genre – la détresse ressentie lorsque l’expression de genre des gens ne correspond pas à leur identité de genre.

Les experts des familles ont déclaré que les avantages des soins affirmant le genre pour les adolescents sont bien établis et profonds. Les experts du gouvernement de l’État ont fait part de leurs inquiétudes quant aux risques du traitement hormonal et à la qualité des études établissant son efficacité.

Dans sa décision, Geraghty a déclaré que les témoins des responsables de la santé de l’État avaient placé la barre très haut pour la preuve des avantages de l’hormonothérapie et une barre basse pour la preuve de ses risques. Elle a noté que les experts s’accordaient à dire que l’utilisation prolongée de bloqueurs de puberté était nocive pour la santé d’une personne et déconseillée.

Pour les enfants transgenres en costume, « le temps presse », a-t-elle écrit, et le SB 140 pourrait les amener à souffrir d’une dysphorie de genre accrue et d’une puberté non désirée et irréversible.

___

La rédactrice des affaires juridiques de l’Associated Press, Denise Lavoie à Richmond, en Virginie, a contribué à ce rapport.

Sudhin Thanawala, Associated Press