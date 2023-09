Un juge bloque le projet du gouvernement visant à réduire la vente de concessions pétrolières dans le Golfe afin de protéger les espèces de baleines

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) — Un juge fédéral a ordonné au ministère de l’Intérieur d’étendre la vente prévue la semaine prochaine des concessions pétrolières et gazières du golfe du Mexique de plusieurs millions d’acres, rejetant une plan réduit annoncé le mois dernier par l’administration Biden dans le cadre d’un effort visant à protéger une espèce de baleine en voie de disparition.

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle faisait appel de l’ordonnance rendue jeudi soir à Lake Charles, en Louisiane, par le juge de district américain James David Cain Jr.

Comme à l’origine proposé en mars, la vente du 27 septembre aurait rendu 73 millions d’acres (30 hectares) de parcelles offshore disponibles pour des baux de forage. Cette superficie a été réduite à 67 millions d’acres (27 hectares) en août lorsque le Bureau of Ocean Energy Management de l’Intérieur a annoncé plans finaux pour la vente. L’injonction de Caïn restaure la zone de couverture d’origine.

La révision du BOEM comprenait également de nouvelles limites de vitesse et exigences pour le personnel sur les navires industriels dans certaines des zones à louer – également bloquées par l’ordre de Caïn.

BOEM avait adopté la zone réduite et les nouvelles règles pour la vente de la semaine prochaine dans le cadre d’un accord conclu le mois dernier par l’administration avec des écologistes dans le but de régler un procès pour la protection des baleines déposé devant un tribunal fédéral du Maryland.

Chevron, Shell Offshore, l’American Petroleum Institute et l’État de Louisiane ont intenté une action en justice pour annuler la réduction de la superficie et bloquer l’inclusion des mesures de protection des baleines dans les dispositions de vente du bail. Ils ont affirmé que les actions de l’administration violaient les dispositions d’une mesure de 2022, appelée Inflation Reduction Act, qui prévoyait de larges incitations en faveur des énergies propres, tout en créant de nouvelles opportunités de forage dans le Golfe. Ils ont également déclaré que les changements apportés après la proposition de vente initiale du bail en mars violaient la loi fédérale car ils avaient été adoptés arbitrairement, sans explication suffisante de la raison pour laquelle ils étaient nécessaires.

Pendant ce temps, un litige rival intenté par Earthjustice et d’autres groupes environnementaux de premier plan vise à mettre fin à la vente du bail. Les organisations affirment que la vente du bail viole la politique environnementale nationale. Ils affirment que l’administration n’a pas pris en compte les menaces sanitaires qui pèsent sur les communautés de la côte du Golfe situées à proximité des raffineries de pétrole et n’a pas pris en compte de manière adéquate les effets du développement de nouveaux combustibles fossiles sur le climat.

L’histoire continue

Les représentants de l’industrie de l’énergie ont salué cette décision. « L’injonction est une réponse nécessaire et bienvenue du tribunal à une décision inutile de l’administration Biden », a déclaré Erik Milito, président de la National Ocean Industries Association, dans un communiqué de presse envoyé par courrier électronique. « La suppression de millions d’acres à fort potentiel et l’imposition de restrictions excessives découlent d’un accord volontaire avec des groupes activistes qui ont contourné la loi, ignoré la science et contourné l’apport du public. »

Un avocat d’Earthjustice a déclaré que l’ordonnance bloquait les « protections de base » pour aider à protéger la baleine de Rice de l’extinction.

« Ces compagnies pétrolières regardent le verre plein après une gorgée et le qualifient de vide », a déclaré l’avocat Steve Mashuda dans un communiqué envoyé par courrier électronique.