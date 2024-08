Un juge bloque le programme de Biden qui offre une voie d’accès à la citoyenneté aux immigrants sans papiers mariés à des citoyens américains

Un juge fédéral du district Est du Texas a temporairement bloqué lundi un programme de l’administration Biden qui a autorisé les immigrants sans papiers mariés à des citoyens américains à demander une carte verte sans quitter les États-Unis

Le programme, que la Maison Blanche a appelé Keeping Families Together, fournirait une forme d’allègement juridique connue sous le nom de « libération conditionnelle sur place » aux conjoints sans papiers de citoyens américains qui pourraient prouver qu’ils ont vécu aux États-Unis en continu pendant au moins 10 ans et qu’ils ont satisfait à une multitude d’autres exigences.

En règle générale, les immigrants sans papiers mariés à des citoyens américains doivent quitter le pays pour demander la carte verte et, à terme, la citoyenneté, risquant ainsi d’être séparés de leur famille pendant des années, voire de manière permanente. La libération conditionnelle leur aurait permis de déposer leur demande sans quitter les États-Unis.

La Maison Blanche a estimé que 500 000 personnes étaient éligibles au programme, et les agences fédérales d’immigration ont commencé à accepter les demandes le 19 août. Mais les procureurs généraux républicains du Texas et de 15 autres États a intenté une action en justice vendredi pour arrêter le programmece qui a conduit au blocage temporaire du juge.

En déposant sa plainte, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que le programme « viole directement les lois créées par le Congrès ».

Le juge de district américain J. Campbell Barker a écrit dans sa décision que les revendications des États « sont substantielles et méritent un examen plus approfondi que celui que le tribunal a pu se permettre jusqu’à présent ».

La décision de Barker ordonne au gouvernement de cesser d’accorder des libérations conditionnelles dans le cadre du programme, mais elle ne lui ordonne pas de cesser de recevoir des demandes. Les immigrants peuvent toujours postuler au programme, mais leurs demandes ne seront pas traitées tant que le sursis n’est pas levé.

Les États qui ont déposé plainte ont été aidés par America First Legal, le groupe fondé et dirigé par Stephen Miller, conseiller principal de l’ancien président Donald Trump et architecte de nombreuses politiques d’immigration de son administration. Miller a qualifié la décision de lundi d’« énorme victoire » un communiqué de presse.

Les immigrés espérant bénéficier de ce programme ont exprimé leur angoisse et leur frustration. « C’est déchirant », a déclaré Foday Turay, qui a quitté la Sierra Leone pour venir aux États-Unis alors qu’il était enfant et qui travaille aujourd’hui comme procureur pour le district de Philadelphie.

Turay faisait partie d’un groupe d’immigrants qui a déposé une requête pour intervenir dans le litige Lundi, il a défendu le programme aux côtés du ministère de la Justice. Il est marié à une Américaine du New Jersey, avec qui il a un fils d’un an.

« Ma femme et moi comptions vraiment sur ce projet pour pouvoir continuer à vivre et planifier notre avenir », a-t-il déclaré. « C’est comme un coup de couteau dans le cœur. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com