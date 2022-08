Un juge bloque l’application des directives sur l’avortement de Biden au Texas

LUBBOCK, Texas (AP) – Un juge fédéral du Texas a temporairement empêché le gouvernement fédéral d’appliquer une interprétation juridique qui obligerait les hôpitaux de l’État à fournir des services d’avortement si la vie de la mère est en danger.

Le Texas a poursuivi le ministère de la Santé et des Services sociaux et le secrétaire Xavier Becerra le mois dernier, arguant que la loi fédérale sur les traitements médicaux d’urgence et le travail n’oblige pas les médecins à pratiquer des avortements si cela violait une loi de l’État.

Dans une décision rendue mardi, le juge de district américain James Wesley Hendrix a temporairement empêché le gouvernement d’appliquer les directives, estimant que la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail “est silencieuse sur l’avortement”.

“Étant donné que la loi est muette sur la question, les directives ne peuvent pas répondre à la manière dont les médecins doivent peser les risques pour une mère et son enfant à naître”, a déclaré l’ordonnance du juge. «Il ne peut pas non plus, ce faisant, créer un conflit avec la loi de l’État là où il n’en existe pas. La Guidance n’était donc pas autorisée.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié les directives en juillet, quelques semaines après que la Cour suprême des États-Unis a statué que l’avortement n’était pas un droit constitutionnel.

L’agence a cité les exigences relatives aux installations médicales dans la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail pour déterminer si une personne cherchant un traitement pourrait être en travail ou si elle fait face à une situation de santé d’urgence – ou qui pourrait se transformer en urgence – et pour fournir un traitement.

