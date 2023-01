Un juge bloque l’application de la nouvelle interdiction des armes à feu de l’Illinois pour les plaignants dans une affaire dans le sud de l’État – Shaw Local

Un juge du sud de l’État a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire bloquant l’application de la nouvelle interdiction de l’Illinois sur les armes semi-automatiques de grande puissance pour un groupe de plaignants qui ont intenté une action en justice plus tôt cette semaine dans le comté d’Effingham.

Le juge du circuit du comté d’Effingham, Joshua Morrison, a statué vendredi soir, accordant une ordonnance d’interdiction qui interdit aux autorités d’appliquer la loi contre l’un des près de 870 plaignants nommés. Le principal demandeur dans l’affaire était Accuracy Firearms, situé à Effingham, qui était représenté par Thomas DeVore, le candidat républicain malheureux au poste de procureur général de l’Illinois l’année dernière.

« Les défendeurs ont suggéré que l’objectif de la législation était de réduire le nombre de décès par arme à feu et le nombre de victimes par balle ; cependant, ils n’ont fourni aucune preuve que les individus de leur classe nouvellement créée en fonction de leur formation et de leur expérience étaient plus ou moins susceptibles de commettre ces crimes, ni n’ont fourni de preuve que les individus exclus de cette classe étaient plus susceptibles de commettre des crimes », Morrison a écrit dans son opinion.

Les législateurs de l’Illinois ont adopté une loi plus tôt ce mois-ci, ce qui en fait le neuvième État du pays à interdire la vente d’armes semi-automatiques de grande puissance. La loi interdisait également l’achat, la vente et la fabrication de telles armes, y compris les carabines et munitions de calibre .50 et les chargeurs de grande capacité – pas plus de 10 balles par chargeur pour une arme d’épaule et pas plus de 15 pour une arme de poing.

Le gouverneur démocrate JB Pritzker a rapidement signé la mesure, qui a pris effet immédiatement après sa signature.

Les propriétaires d’armes à feu qui possèdent actuellement de telles armes seraient autorisés à les conserver, mais devraient les enregistrer auprès de l’État d’ici 2024.

L’interdiction a été motivée en grande partie par la fusillade de masse du 4 juillet lors d’un défilé du jour de l’indépendance à Highland Park qui a fait sept morts et des dizaines d’autres blessés ou traumatisés.

Peu de temps après son adoption, les shérifs du comté de l’État – plus de 90 sur 120 – ont annoncé qu’ils n’avaient pas l’intention d’appliquer la loi contre les propriétaires d’armes à feu, uniquement en raison de l’interdiction et de ses exigences d’enregistrement. La nouvelle loi a également commencé à intenter des poursuites de la part d’opposants cherchant à la bloquer devant les tribunaux fédéraux et d’État.

Le procès du comté d’Effingham a désigné comme accusés Pritzker, le président de la Chambre de l’Illinois Emanuel “Chris” Welch, le président du Sénat Don Harmon et le procureur général de l’Illinois Kwame Raoul.

DeVore avait fait valoir que la loi est inconstitutionnelle parce qu’elle exempte les personnes occupant certains postes, comme les gardiens de prison ou d’autres agents chargés de l’application des lois.

“Cela viole la clause de protection égale car cela exclut toute une partie de la population”, a déclaré DeVore. “Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent en fonction de leur emploi.”

Dans sa décision, Morrison semblait d’accord.

« La Cour ne trouve pas logique qu’un directeur de prison (inclus dans la catégorie des personnes exemptées) soit nécessairement mieux formé ou plus expérimenté dans le maniement des armes que les militaires retraités (non inclus dans la catégorie des personnes exemptées). Il ne s’ensuit pas non plus qu’un membre de la Garde nationale serait moins bien formé ou moins expérimenté dans le maniement d’une arme à feu lorsqu’il n’est pas en service actif que lorsqu’il l’est. De plus, d’autres exemptions rationnelles et logiques ont été incluses, comme une personne en fauteuil roulant qui ne peut pas utiliser un fusil de chasse en raison de problèmes de recul, discriminant ainsi une classe protégée.

Les avocats de Raoul plaidé contre l’ordonnance d’éloignement en partie parce que le bien-fondé du procès à venir échouerait probablement devant les tribunaux.

“Les exceptions de la loi pour les professionnels ayant une formation et une expérience spécialisées dans les armes à feu, tels que les forces de l’ordre et les militaires, survivent facilement à un examen rationnel”, indique la réponse de l’État.

Pritzker a publié une déclaration après la décision de Morrison, affirmant que ce n’était pas surprenant.

« Bien que décevant, c’est le résultat initial que nous avons vu dans de nombreuses affaires intentées par des plaignants dont le but est de faire passer l’idéologie au détriment de la sécurité publique. Nous sommes bien conscients que ce n’est que la première étape dans la défense de cette législation importante », a déclaré Pritzker dans le communiqué. «Je reste convaincu que les tribunaux maintiendront la constitutionnalité de la loi de l’Illinois, qui s’aligne sur les huit autres États dotés de lois similaires et a été rédigée en collaboration avec des législateurs, des avocats et des experts juridiques.

Les Illinoisiens ont le droit de se sentir en sécurité dans leur cour, à l’école, lorsqu’ils mangent dans des bars et des restaurants ou qu’ils font la fête avec leur famille et leurs amis. La loi sur la protection des communautés de l’Illinois retire les armes de guerre et de destruction massive de la rue tout en permettant aux propriétaires d’armes à feu respectueux des lois de conserver leurs collections. J’attends avec impatience les prochaines étapes de cette affaire et de recevoir la décision que cette affaire mérite.

L’ordonnance d’interdiction temporaire de Morrison s’appliquait à tous les plaignants dans l’affaire. Le juge a fixé une audience pour une injonction préliminaire dans l’affaire à 9h30 le 1er février.

L’Associated Press a contribué.