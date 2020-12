Les tentatives visant à retirer des milliers d’électeurs des listes en Géorgie ont été annulées par un juge fédéral. Les opposants l’ont fait pression pour qu’elle se récuse car elle est liée à la politicienne démocrate, Stacey Abrams, mais elle a refusé.

La décision déposée lundi soir par le juge Leslie Abrams Gardner vise deux cas distincts dans lesquels les inscriptions électorales ont été suspendues par la commission électorale locale pour des justifications similaires. L’un concerne plus de 4 000 personnes dans le comté de Muscogee et l’autre quelque 150 électeurs dans le comté de Ben Hill.

Dans les deux cas, les enregistrements de la base de données nationale des changements d’adresse (NCOA) du US Postal Service ont été utilisés pour convaincre les responsables électoraux d’invalider les enregistrements. Les électeurs ciblés seraient tenus de fournir une preuve de résidence avant de pouvoir obtenir des bulletins de vote pour le second tour des élections du 5 janvier en Géorgie.

Aussi sur rt.com Gauche jubilation après que le tabloïd préféré de Trump lui ait dit de concéder, mais n’ont-ils pas rejeté NYP comme des colporteurs de « propagande russe »?

La décision a imposé des ordonnances d’interdiction temporaires et annulé les décisions sur une demande déposée il y a deux semaines par un groupe de défense des électeurs appelé Majority Forward. Le juge a convenu que la liste NCOA à elle seule n’était pas une preuve suffisante pour l’effacement général des listes. Les décisions ont privé des gens comme les étudiants, les membres du service militaire et d’autres, qui ne peuvent pas être chez eux pour les élections, de voter par correspondance, ont fait valoir les challengers. La décision de onze pages a déclaré que les plaignants étaient susceptibles de réussir au fond de leur demande au tribunal et ont accordé l’injonction qu’ils demandaient.

La suspension des inscriptions électorales dans le comté de Muscogee a été poussée par un président local du Parti républicain. Dans le comté de Ben Hill, la question a été soulevée par un membre du conseil municipal de Fitzgerald. Le défi des suspensions a été soutenu par le Parti démocrate.

Les républicains ont tenté de priver plus de 300 000 électeurs géorgiens. Cette victoire signifie que 4000 électeurs dans 2 comtés sont protégés. Nous continuons de surveiller la manière dont les autres comtés de Géorgie réagissent au programme de suppression. Si nécessaire, nous intenterons des poursuites et nous gagnerons. https://t.co/bcIYjkZwp8 – Marc E. Elias (@marceelias) 29 décembre 2020

La partisanerie est entrée en jeu lorsque le rôle a été examiné par Leslie Abrams Gardner lorsque les accusés ont demandé son retrait de l’affaire. Le juge est la sœur de Stacey Abrams, candidat au poste de gouverneur démocrate de Géorgie en 2018 et ancien chef de la minorité à la State House. Elle a également fondé Fair Fight, un groupe de défense qui lutte contre la suppression des électeurs.

Les défendeurs ont soutenu que la relation de sang entre les deux donnait des motifs raisonnables de remettre en question l’impartialité de la juge Gardner et lui ont demandé de se récuser. La décision mentionne la requête en note de bas de page, indiquant que le tribunal conclut « Aucun motif de récusation, » promettant d’élaborer davantage plus tard.

Aussi sur rt.com Un responsable électoral géorgien qui s’est moqué des allégations de fraude de Trump a déclaré qu’une femme avait utilisé son adresse personnelle pour « voter illégalement »

Lors de l’élection présidentielle de novembre, le comté de Muscogee est allé massivement à Joe Biden, mais Donald Trump a remporté le comté de Ben Hill par une large marge. Le second tour des élections est crucial pour la politique nationale aux États-Unis, puisque le contrôle républicain sur le Sénat américain dépend de leur résultat.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!