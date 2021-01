WASHINGTON (AP) – Un juge fédéral a bloqué une règle de dernière minute émise par l’administration Trump pour limiter les preuves que l’Agence de protection de l’environnement peut prendre en compte lorsqu’elle réglemente les polluants pour protéger la santé publique.

L’ancien administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, a déclaré que la règle du 6 janvier visait à mettre fin à ce que lui et d’autres républicains appellent la «science secrète». les sujets de test devraient être rendus publics afin que les données sous-jacentes puissent être examinées avant que l’EPA ne publie des règles visant à protéger la santé publique.

Wheeler a qualifié la règle de tentative de renforcer la transparence dans la prise de décision gouvernementale, mais les critiques ont déclaré qu’elle avait été imposée à la hâte et menacerait la confidentialité des patients et la vie privée des individus dans les études de santé publique qui sous-tendent la réglementation fédérale.

Le juge de district américain Brian Morris au Montana a statué mercredi soir que l’EPA avait illégalement précipité le règlement, affirmant que sa décision de le rendre définitif à peine deux semaines avant le départ du président de l’époque, Donald Trump, était «arbitraire» et «capricieuse». Morris a retardé la règle au moins jusqu’au 5 février, laissant à la nouvelle administration de Biden le temps d’évaluer s’il fallait aller de l’avant ou apporter des modifications.

Un porte-parole de l’EPA a déclaré vendredi que l’agence était « déterminée à prendre des décisions fondées sur des preuves et à développer des politiques et des programmes guidés par la meilleure science ».

L’EPA « suivra la science et la loi conformément aux décrets et autres directives de l’administration Biden-Harris en examinant toutes les actions de l’agence émises sous l’administration précédente », y compris la règle dite de renforcement de la transparence dans la science fondamentale, porte-parole Ken Labbe a déclaré dans un communiqué.

Wheeler a défendu la règle, qui a été finalisée début janvier après des années de débats.

« Si le peuple américain doit être régulé par l’interprétation de ces études scientifiques, il mérite d’examiner les données dans le cadre du processus scientifique et de l’autonomie gouvernementale américaine », a-t-il écrit dans un éditorial du 4 janvier dans le Wall Street Journal. . « La transparence est une défense, et non une attaque contre, le travail important effectué par les scientifiques de carrière à l’EPA, avec leurs collègues des instituts de recherche à travers le pays. »

L’histoire continue

Mais le changement était si largement rédigé qu’il pourrait non seulement limiter les futures protections de la santé publique, mais aussi «forcer l’agence à révoquer des décennies de protection de l’air pur», a déclaré Chris Zarba, ancien chef du Conseil consultatif scientifique de l’EPA.

Lui et d’autres critiques ont déclaré que la règle compromettait l’utilisation d’études de santé publique, telles que l’étude Six Cities des années 1990 à Harvard, qui s’appuyait sur des données de santé anonymisées et confidentielles de milliers de personnes pour mieux établir des liens entre la pollution de l’air et une mortalité plus élevée. Les études ont contribué à l’élaboration de règles sanitaires et environnementales pendant des décennies. L’étude Six Cities a conduit à de nouvelles limites sur les polluants atmosphériques en vertu de la Clean Air Act.

Ben Levitan, un avocat du Environmental Defence Fund, qui a contesté la règle Trump devant le tribunal, a déclaré que l’objectif de la règle n’était pas de promouvoir la transparence, comme l’ont fait valoir Wheeler et d’autres responsables.

« Son but et son effet sont de ne pas tenir compte et de dévaloriser les dommages causés par les polluants et les substances toxiques, et donc de priver le public de la protection nécessaire sur la base de ces études », a déclaré Levitan vendredi.

La règle Trump limiterait la prise en compte par les régulateurs des résultats des études de santé publique à moins que les données sous-jacentes qui en découlent ne soient rendues publiques. La règle traite des découvertes dites dose-réponse, qui portent sur les dommages subis lors d’expositions variables à un polluant ou à un autre agent toxique.

Le changement, qui a été rendu définitif sans préavis requis de 30 jours, est intervenu après des centaines de milliers d’objections antérieures de la part de scientifiques, d’experts en santé publique, de régulateurs, d’universitaires, de défenseurs de l’environnement et d’autres lors d’audiences publiques et de remarques écrites, dans certaines des protestations les plus vives contre une proposition de modification des règles de l’EPA.

Les nouvelles limites de la prise en compte des découvertes scientifiques figuraient parmi les dizaines de changements de Trump visant à faire reculer les réglementations environnementales ou à entraver la capacité de l’administration Biden à imposer de nouvelles réglementations. D’autres reculs tardifs ont annulé les protections des oiseaux contre les meurtres involontaires par l’industrie et visaient à ouvrir des zones autrefois protégées de la nature arctique à la location de pétrole et de gaz. Les deux ont été bloqués par des décrets émis par le président Joe Biden.

Bon nombre des changements imposés par Trump font face à des contestations judiciaires et peuvent être annulés par une action de l’exécutif ou par un processus bureaucratique plus long. Mais les annuler nécessitera du temps et des efforts de la part de l’administration Biden, qui s’est fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre les émissions de combustibles fossiles nuisibles au climat et réduire l’impact des polluants sur les communautés à faible revenu et minoritaires.