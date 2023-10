SACRAMENTO, Californie (AP) – Certaines parties d’une politique controversée du district scolaire de Californie du Sud qui oblige le personnel scolaire à informer les parents si leur enfant demande à changer son identité de genre resteront suspendues après qu’un juge a accordé jeudi une injonction préliminaire pour les bloquer jusqu’à une décision finale. la décision est prise dans l’affaire.

La décision du juge Michael A. Sachs de la Cour supérieure du comté de San Bernardino est intervenue après qu’un autre juge a temporairement interrompu la politique en septembre. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui a intenté une action en justice contre le district scolaire unifié de Chino Valley en août, a déclaré que cette politique était préjudiciable aux étudiants transgenres et non conformes au genre.

« Cette affaire concerne une politique discriminatoire », a déclaré Delbert Tran, procureur général adjoint représentant l’État, lors de l’audience.

Le conseil scolaire de Chino Valley a approuvé la politique au cours de l’été exigeant que le personnel de l’école – y compris les directeurs, les conseillers et les enseignants – informe les parents par écrit dans les trois jours suivant la découverte par l’école que leur enfant demande à être identifié comme un sexe différent de celui indiqué. sur les registres officiels. La politique exige également que le personnel informe les parents si leur enfant commence à utiliser des toilettes désignées pour un sexe différent.

Sachs a rejeté jeudi la demande de l’État visant à bloquer une autre partie de la politique exigeant que le personnel scolaire informe les parents si leur enfant demande que des informations contenues dans son dossier scolaire soient modifiées.

Emily Rae, une avocate représentant le district scolaire, a déclaré lors de l’audience que les parents ont le droit de savoir si leur enfant demande à s’identifier comme un sexe différent afin de mieux répondre à ses besoins.

« Chino Valley a mis en œuvre cette politique parce qu’elle valorise le rôle que jouent les parents dans le processus éducatif et comprend qu’il est nécessaire de donner aux parents l’accès à des informations importantes sur leurs enfants », a déclaré Rae.

Plusieurs autres districts scolaires près de Chino Valley, qui accueille environ 27 000 élèves, et dans d’autres régions de l’État, ont débattu ou adopté des politiques similaires. Le mois dernier, un juge fédéral a bloqué une politique du district scolaire d’Escondido Union, en Californie du Sud, qui oblige le personnel à s’abstenir d’informer les parents si leur enfant s’identifie comme transgenre ou non conforme au genre, à moins que l’élève ne leur donne la permission.

Les politiques des districts scolaires obligeant le personnel scolaire à informer les parents du changement d’identité de genre de leur enfant ont fait surface après qu’un projet de loi du membre de l’Assemblée républicaine Bill Essayli, qui aurait mis en œuvre la politique dans tout l’État, n’ait pas été entendu à l’Assemblée législative cette année. Essayli a ensuite travaillé avec les membres du conseil scolaire et le California Family Council pour aider à rédiger la politique qui a été votée à Chino Valley.

Le procès fait partie d’une bataille en cours entre les autorités californiennes et certains districts scolaires locaux sur les droits des parents et des élèves LGBTQ+. En juillet, le surintendant de l’instruction publique, Tony Thurmond, a déclaré lors d’une réunion sur la politique de Chino Valley qu’elle pourrait présenter un risque pour les étudiants qui vivent dans des maisons dangereuses.

En août, le Caucus législatif LGBTQ de Californie prévoyait d’annoncer un projet de loi visant à lutter d’une manière ou d’une autre contre ces politiques, mais les législateurs ont décidé d’attendre un an. Le membre de l’Assemblée Chris Ward, démocrate et vice-président du caucus, a déclaré lundi que l’issue du procès contre Chino Valley « éclairera l’éventail des possibilités sur ce que nous devrions ou ne devrions pas faire en matière de législation ».

Tout cela survient au milieu de débats à travers le pays sur les droits des transgenres, alors que d’autres États ont cherché à interdire les soins d’affirmation de genre, à interdire aux athlètes trans l’accès aux filles et aux sports féminins et à obliger les écoles à confier les élèves trans et non binaires à leurs parents. Dans le Wisconsin, un juge a bloqué plus tôt ce mois-ci la politique d’un district scolaire autorisant les élèves à changer de nom et de pronom sans l’autorisation des parents.

