Un juge bloque la loi de l’Arkansas autorisant les bibliothécaires à être inculpés au pénal pour des documents « nuisibles »

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – L’Arkansas est temporairement empêché d’appliquer une loi qui aurait autorisé des poursuites pénales contre des bibliothécaires et des libraires pour avoir fourni des documents « nocifs » à des mineurs, a déclaré samedi un juge fédéral.

Le juge de district américain Timothy L. Brooks a émis une injonction préliminaire contre la loi, qui aurait également créé un nouveau processus pour contester les documents de la bibliothèque et demander qu’ils soient déplacés vers des zones inaccessibles aux enfants. La mesure, signée par la gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders plus tôt cette année, devait entrer en vigueur le 1er août.

Une coalition qui comprenait le Central Arkansas Library System à Little Rock avait contesté la loi, affirmant que la crainte de poursuites en vertu de la mesure pourrait inciter les bibliothèques et les libraires à ne plus proposer de titres pouvant être contestés.

Le juge a également rejeté une requête des accusés, qui comprennent des procureurs de l’État, cherchant à rejeter l’affaire.

L’ACLU de l’Arkansas, qui représente certains des plaignants, a applaudi la décision du tribunal, affirmant que l’absence d’injonction préliminaire aurait compromis les droits du premier amendement.

« La question que nous devions poser était la suivante : les Arkansans ont-ils toujours légalement accès aux documents de lecture ? Heureusement, le système judiciaire a une fois de plus défendu nos libertés très appréciées », a déclaré Holly Dickson, directrice exécutive de l’ACLU dans l’Arkansas, dans un communiqué.

Le procès intervient alors que les législateurs d’un nombre croissant d’États conservateurs font pression pour des mesures facilitant l’interdiction ou la restriction de l’accès aux livres. Le nombre de tentatives d’interdiction ou de restriction de livres aux États-Unis l’année dernière a été le plus élevé depuis 20 ans que l’American Library Association suit ces efforts.

Des lois restreignant l’accès à certains documents ou facilitant leur contestation ont été promulguées dans plusieurs autres États, dont l’Iowa, l’Indiana et le Texas.

Le procureur général de l’Arkansas, Tim Griffin, a déclaré samedi dans un e-mail que son bureau « examinerait l’opinion du juge et continuerait à défendre vigoureusement la loi ».

Le directeur exécutif du Central Arkansas Library System, Nate Coulter, a déclaré que la décision de 49 pages du juge reconnaissait la loi comme une censure, une violation de la Constitution et calomniant à tort les bibliothécaires.

« Comme le disent les gens du sud-ouest de l’Arkansas, cette commande est aussi solide que le raifort ! » dit-il dans un e-mail.

« Je suis soulagé que pour l’instant le nuage noir qui planait sur les bibliothécaires de CALS se soit levé », a-t-il ajouté.

Cheryl Davis, avocate générale de la Guilde des auteurs, a déclaré que l’organisation était « ravie » de la décision. Elle a déclaré que l’application de cette loi « est susceptible de limiter les droits à la liberté d’expression des mineurs plus âgés, qui sont capables de lire et de traiter des documents de lecture plus complexes que les jeunes enfants ».

Le procès de l’Arkansas désigne les 28 procureurs locaux de l’État comme accusés, ainsi que le comté de Crawford dans l’ouest de l’Arkansas. Une action en justice distincte conteste la décision de la bibliothèque du comté de Crawford de déplacer les livres pour enfants contenant des thèmes LGBTQ + dans une partie distincte de la bibliothèque.

Les plaignants contestant les restrictions de l’Arkansas comprennent également les bibliothèques publiques Fayetteville et Eureka Springs Carnegie, l’American Booksellers Association et l’Association of American Publishers.

