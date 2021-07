Un juge bloque la loi de Floride réglementant les sociétés de médias sociaux

Un juge a bloqué mercredi une loi de Floride qui serait la première du pays à interdire aux sociétés de médias sociaux d’interdire les candidats politiques.

En accordant une injonction préliminaire, le juge Robert L. Hinkle du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Floride a bloqué « l’application des parties de la législation qui préemptent ou violent le premier amendement » ou sont couvertes par d’autres parties de loi fédérale.

La législation, qui a été signée par le gouverneur Ron DeSantis en mai, infligerait des amendes à des entreprises comme Facebook, YouTube et Twitter si elles interdisaient définitivement des candidats à un poste dans l’État.

Des républicains comme M. DeSantis ont déclaré que de telles lois sont nécessaires car les plateformes sont biaisées contre les éditeurs et les personnalités conservateurs, même si bon nombre des comptes les plus réussis sur certaines plateformes de médias sociaux appartiennent à des voix de droite. Ils étaient particulièrement furieux lorsque Facebook et Twitter ont interdit l’ancien président Donald J. Trump après les émeutes au Capitole le 6 janvier.