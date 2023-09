Un juge bloque deux dispositions de la nouvelle loi sur l’avortement en Caroline du Nord ; La quasi-interdiction de 12 semaines reste en place

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Un juge fédéral a empêché samedi l’entrée en vigueur de deux parties de la nouvelle loi sur l’avortement de Caroline du Nord pendant qu’un procès se poursuit. Mais presque toutes les restrictions approuvées par le législateur cette année, y compris une quasi-interdiction après 12 semaines de grossesse, ne sont pas spécifiquement contestées et restent intactes.

La juge de district américaine Catherine Eagles a rendu une ordonnance suspendant l’application d’une disposition exigeant que les avortements chirurgicaux qui surviennent après 12 semaines – ceux en cas de viol et d’inceste, par exemple – soient pratiqués uniquement dans les hôpitaux, et non dans les cliniques d’avortement. Cette limitation aurait autrement pris effet dimanche.

Et dans la même injonction préliminaire, Eagles a prolongé, au-delà de sa décision temporaire de juin, une ordonnance empêchant l’application d’une règle selon laquelle les médecins doivent documenter l’existence d’une grossesse dans l’utérus avant de prescrire un avortement médicamenteux.

À défaut d’appels réussis de la part des dirigeants législatifs républicains défendant les lois, l’ordonnance restera en vigueur jusqu’à ce qu’un procès intenté par Planned Parenthood South Atlantic et un médecin qui pratique des avortements contestant les articles soit résolu. Le procès vise également à clarifier si des médicaments peuvent être utilisés au cours du deuxième trimestre pour déclencher le travail d’un fœtus qui ne peut pas survivre en dehors de l’utérus.

Le litige ne cherche pas directement à renverser l’essentiel de la loi sur l’avortement adoptée en mai après que les législateurs républicains ont annulé le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper. La Caroline du Nord avait interdit la plupart des avortements après 20 semaines avant le 1er juillet, lorsque la loi l’a ramené à 12 semaines.

La loi, une réponse à la décision de la Cour suprême des États-Unis de 2022 qui a invalidé Roe v. Wade, a également ajouté de nouvelles exceptions pour les avortements jusqu’à 20 semaines pour les cas de viol et d’inceste et jusqu’à 24 semaines pour les anomalies fœtales « limitant la vie ». Une exception d’urgence médicale est également restée en vigueur.

Concernant les avortements médicamenteux, qui, selon les promoteurs du projet de loi, sont également autorisés jusqu’à 12 semaines de grossesse, la nouvelle loi stipule qu’un médecin prescrivant un médicament provoquant un avortement doit d’abord « documenter dans le dossier médical de la femme le… lieu intra-utérin de la grossesse ».

Eagles a écrit que les plaignants auraient probablement gain de cause dans leur affirmation selon laquelle la loi est si vague qu’elle soumet les prestataires d’avortement à des allégations selon lesquelles ils ont enfreint la loi s’ils ne peuvent pas localiser un embryon par échographie parce que la grossesse est si nouvelle.

« Les prestataires ne peuvent pas savoir si l’avortement médicamenteux est autorisé à un moment donné au cours de la douzième semaine, comme le dit explicitement la loi, ou si la procédure est implicitement interdite au début de la grossesse », a déclaré Eagles, qui a été nommée à la magistrature par le président de l’époque, Barack Obama. .

Et Eagles a écrit que les plaignants ont présenté des preuves « non contredites » selon lesquelles les procédures d’avortement chirurgical – également connues sous le nom d’avortements procéduraux – après 12 semaines de grossesse sont les mêmes que celles utilisées pour gérer les fausses couches à cette période. Pourtant, les femmes victimes de fausses couches ne sont pas obligées de subir ces procédures à l’hôpital, a-t-elle ajouté.

Les dirigeants législatifs républicains défendant la loi devant les tribunaux « n’ont offert aucune explication ou preuve – c’est-à-dire aucune base rationnelle – pour ce traitement différent », a déclaré Eagles dans son ordonnance.

Les défenseurs du droit à l’avortement, toujours opposés aux nouvelles restrictions de 12 semaines, ont salué la décision de samedi.

« Nous saluons la décision du tribunal de bloquer quelques-uns des obstacles onéreux aux soins essentiels de santé reproductive qui n’ont aucun fondement en médecine », a déclaré le Dr Beverly Gray, obstétricienne-gynécologue et plaignante désignée dans cette affaire.

Un porte-parole du leader du Sénat, Phil Berger, l’un des accusés législatifs, a déclaré samedi que l’ordonnance des Eagles était toujours en cours de révision.

Les avocats des dirigeants législatifs républicains ont déclaré dans des documents judiciaires en septembre que la disposition exigeant la documentation d’une grossesse intra-utérine avait été conçue pour garantir que la grossesse n’était pas extra-utérine, ce qui peut être dangereux. Et «la Caroline du Nord a cherché de manière rationnelle à contribuer à garantir la sécurité des femmes qui pourraient nécessiter une hospitalisation en raison de complications liées à un avortement chirurgical», lit-on dans un mémoire juridique des législateurs.

Le procureur général de l’État, Josh Stein, démocrate, partisan du droit à l’avortement et candidat au poste de gouverneur en 2024, est officiellement accusé. Mais les avocats de son bureau ont demandé à Eagles de bloquer les deux dispositions, partageant largement les arguments de Planned Parenthood. Stein a déclaré samedi qu’il était encouragé par la décision des Eagles.

